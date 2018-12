Dan a Clínica del Riñón un mes para resolver anomalías

El secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, manifestó que se tiene un plazo de un mes por parte de la Clínica del Riñón para resolver las anomalías encontradas, precisó que no se puede dar más tiempo dado el tratamiento de hemodiálisis que se realiza en el lugar y que es vital para los pacientes.

Las actividades en la clínica por el momento se encuentran temporalmente suspendidas y no se puede aceptar a pacientes nuevos, pero los que ya estaban inscritos porque requieren hemodiálisis retomarán el proceso en cuanto la clínica reponga las anomalías señaladas.

La clínica no se puede cerrar por completo porque ese proceso y las maquinas con las que cuenta, no se tienen en otro lado, la Secretaría de Salud no podría ofrecer el servicio, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, tampoco cuenta con esa infraestructura por eso subroga el servicio en el lugar.

Se tiene una supervisión las 24 horas, y en caso de faltar a la norma tendrá que reponer. El secretario explicó que hasta el mes de agosto se podía operar con un solo permiso, pero en septiembre se aplica una norma que es lo que se está pidiendo se cumpla.

La queja de los pacientes que fueron contagiados por hepatitis C, son derechohabientes del Imss, y requieren llevar su tratamiento, pero no podrán recibirlo en la clínica, hasta que cumpla con los requisitos que se le están pidiendo.

Fue al revisar a fondo que se dieron cuenta que no se contaba con ese permiso que emite la Cofepris, y que deben tener todas clínicas de la entidad.

Aclaró que no se tienen ningún interés por defender a la clínica, y si no se cumple debe ser sancionada como mandata la norma.

Por el momento la clínica se encuentra en cuarentena, y los pacientes quizá retomen su tratamiento en el propio Imss, pues González Romero informó que a partir del 15 de diciembre ya contará con el equipo para dializar a los pacientes.

Se requieren las maquinas, para poder dar atención, ya que en todas las instituciones de salud se encuentran saturados en la atención.