Dani Oliveras no se esperaba quedar sexto a pesar de su etapa casi perfecta

San Juan de Marcona (Perú), 9 ene (EFE).- El motociclista español Dani Oliveras aseguró hoy a Efe que no se esperaba finalizar en la sexta posición de la cuarta etapa del Dakar 2018, la más dura hasta ahora de todo el rally, a pesar de que hizo una navegación casi perfecta.

Oliveras, a bordo de una KTM del equipo español Himoinsa, fue el mejor español de la etapa, por delante Joan Barreda (Honda), en la novena posición, y de su compañero de equipo Gerard Farrés, que fue décimo.

El piloto indicó que los primeros 150 kilómetros de la etapa fueron muy difíciles porque las motos partieron en líneas de quince y eso hizo que hubiese mucho polvo en la pista y no se separasen durante gran parte del recorrido.

“Los últimos 180 kilómetros eran muy difíciles por la navegación, pero yo he ido a mi ritmo y he cuadrado perfectamente todos los puntos de control. Los últimos 130 kilómetros los he hecho prácticamente solo, pero tenia clarísimo que iba perfecto”, relató.

Oliveras apenas tuvo percances durante la etapa, salvo una pequeña caída sin mayor gravedad, que le hizo perder entre 30 y 40 segundos, y anticipó que la quinta etapa, que se correrá entre San Juan de Marcona y Arequipa, “también parece complicada en navegación”.

La etapa de hoy, con salida y llegada en Marcona, tenía una especial de 330 kilómetros cronometrados por cañones, caminos pedregosos y un tramo de hasta 100 kilómetros de dunas, uno de los más largos sobre esa superficie de toda la historia de Dakar. EFE