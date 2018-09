Darín inaugura mañana un festival de San Sebastián plagado de estrellas

Magdalena Tsanis

San Sebastián (España), 20 sep (EFE).- Leyendas del cine como Danny de Vitto, Judi Dench o Juliette Binoche y estrellas con legiones de fans como Robert Pattinson, Ryan Gosling o Bradley Cooper se darán cita en el 66 Festival de Cine de San Sebastián, que arranca mañana con Ricardo Darín abriendo la sección oficial.

El relevo generacional estará representado en nombres como la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, la actriz e imagen de Chanel Lily-Rose Depp; Timothée Chalamet, lanzado a la fama por “Call me by your name” (2017); o Mia Goth, nueva musa del terror.

El argentino Darín, que el año pasado recogió el premio Donostia por su trayectoria, y Mercedes Morán darán el pistoletazo de salida con “El amor menos pensado”, una radiografía del amor a largo plazo con la que debuta en la dirección Juan Vera, productor de títulos como “El hijo de la novia”, de Juan José Campanella, o “Elefante blanco”, de Pablo Trapero.

Es la única candidata cien por cien latinoamericana de una sección oficial dominada por el cine de autor europeo y asiático y que cuenta también con los esperados nuevos trabajos de directores españoles como Icíar Bollaín, que presenta “Yuli”.

Un filme, que mezcla ficción y documental, sobre la vida del cubano Carlos Acosta, que llegó a ser primer bailarín del Royal Ballet de Londres, y que se interpreta a sí mismo en esta película que compite por la Concha de Oro del festival español.

Carlos Vermut, Rodrigo Sorogoyen e Isaki Lacuesta completan la participación española, aunque habrá otra cinta que hablará en español, “Rojo”, del argentino Benjamín Naishtat, que cuenta con Dario Grandinetti, Andrea Frigerio y Alfredo Castro.

Los hispanos tendrán enfrente a autores consagrados y habituales de los grandes festivales como la francesa Claire Denis, que compite por la Concha de Oro con su primera y arriesgada incursión en la ciencia ficción, “High Life”, un filme protagonizado por Robert Pattinson, Juliette Binoche y Mia Goth, quienes se dejarán ver por la alfombra roja.

O el filipino Brillante Mendoza, que apuesta por el cine negro en “Alpha, the right to kill”.

Más glamour llevarán Laetitia Casta y Lily-Rose Depp, estrellas, junto al propio Louis Garrell, del segundo largometraje como director del que fue el Theo de “Los soñadores” de Bertolucci, una comedia intelectual titulada “Un hombre fiel”.

Y Timothée Chamalet, que tras descubrir el primer amor en “Call me by your name” se convierte en el hijo drogadicto de Steve Carrell en la estadounidense “Beautiful Boy”, un drama familiar dirigido por Felix Van Groeningen (“Alabama Monroe”).

Otras aspirantes a la Concha de Oro son la británica “In Fabric”, de Peter Strickland; “Visión” de la japonesa Naomi Kawase; la noruega “Blind Spot”, de Tuva Novotny; la china “Baby” (Liu Jie); la suiza “The Innocent” (Simon Jaquemet); la austríaca “Angelo” (Markus Schleinzer); “The Black Book”, coproducción francoportuguesa dirigida por la chilena Valeria Sarmiento; y la coreana “Illang: la brigada del lobo” (Kim Ji-Woon).

El palmarés lo decidirá un jurado encabezado por el director de “Sideways” o “Nebraska”, Alexander Payne.

La reina del cine británico y ganadora de un Oscar Judi Dench, el actor, productor y director estadounidense Danny de Vitto y el director japonés Hirokazu Kore-eda serán los grandes homenajeados este año con el Premio Donostia a sus trayectorias.

Bradley Cooper viajará a San Sebastián para presentar su debut como director, “A star is born”, que también ha coescrito y producido y que coprotagoniza junto a Lady Gaga.

Y Ryan Gosling, junto a Claire Foy (“The Crown”), llegarán con lo nuevo de Damien Chazelle, “First Man”, un relato sobre el viaje a la luna de Neil Armstrong. Ambas se presentaron en Venecia y forman parte de la sección Perlas.

Una sección que recoge lo más destacado de otros festivales y que también incluye la flamante ganadora del León de Oro de Venecia, “Roma”, que presentará el propio Alfonso Cuarón. EFE