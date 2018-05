Dastis asegura que España no bloqueará el acuerdo del “brexit” por Gibraltar

Bruselas, 28 may (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró hoy que España no bloqueará el pacto de salida entre el Reino Unido y la UE por la situación de Gibraltar y mostró su confianza en que, aunque todavía haya puntos de desencuentro en la negociación, pueda lograrse un acuerdo.

En una rueda de prensa al término del Consejo de ministros europeos de Exteriores en Bruselas, Dastis se refirió a las negociaciones bilaterales que mantienen España y el Reino Unido dentro del “brexit” y dijo que “se están intercambiando en estos días nuevas propuestas” con las que confía en superar “los escollos”.

“Se han identificado problemas en los que avanzábamos y problemas en los que no avanzábamos como nosotros querríamos”, admitió.

Entre los asuntos que generan fricción en la negociación, Dastis mencionó “el tema del aeropuerto”, la gestión del aeródromo de la colonia durante el periodo transitorio, que el ministro consideró “un problema complicado”, y “los ajustes en la cuestión del contrabando de tabaco”.

“Hasta que no haya un acuerdo final no podemos dar por terminada la cuestión”, subrayó.

El ministro garantizó que España no va a “bloquear el acuerdo global” y que no condiciona el pacto entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido “a que se resuelva el problema de Gibraltar”, pero advirtió de que, si no se soluciona, “no se aplicará el régimen transitorio y determinados aspectos del acuerdo no se aplicarán en Gibraltar”.

“Tenemos voluntad de aplicar las disposiciones del acuerdo sobre ciudadanos y trabajadores transfronterizos a los trabajadores que cruzan la verja en un sentido y en otro, para trabajar y desarrollar su vida normal entre Gibraltar y el resto de España”, concluyó.

La UE anunció en marzo pasado que ningún acuerdo entre los Veintisiete y el Reino Unido, una vez que este país abandone el club comunitario, podrá aplicarse en Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino Unido y España. EFE