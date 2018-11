David Patiño realza su trabajo como entrenador de los Pumas

Toluca, (México), 11 nov, (EFE).- El técnico de los Pumas del fútbol mexicano, David Patiño, realzó su trabajo al frente del equipo desde que le dieron la oportunidad en enero de este año y destacó que con el triunfo de hoy, 0-1 en casa de Toluca, se clasificó a la liguilla del torneo Apertura.

“Los resultados hablan por sí solos, no tengo nada más que decir, estamos clasificados a la liguilla y lo hemos hecho los dos torneos en los que he estado al frente como director técnico. Los resultados dictaminan todo, mucha gente no me conoce, no sabe cómo trabajo, nunca me ha visto dar una charla técnica”, dijo.

Patiño, un entrenador forjado en la institución de los Pumas, lleva desde que era jugador 35 años ligado al club. Desde el 2013 ha variado de puesto entre auxiliar técnico de cabecera o técnico interino hasta enero pasado cuando le dejaron encabezar el proyecto.

“Estoy feliz, conmovido con el esfuerzo que han hecho los jugadores. En este partido pudo resaltar la unión; esto es Pumas. Se habían dado las circunstancias en el torneo de ser el mejor visitante, pero más allá de eso el equipo está comprometido”, aseguró.

Pumas ha tenido un torneo regular y ha alcanzado 29 puntos que lo posicionan en el tercer lugar del Apertura 2018. Para el estratega sigue siendo una injusticia que ninguno de sus jugadores esté en la lista de la selección mexicana para los juegos amistosos ante Argentina de este mes.

“Mi equipo ya hizo los méritos y ojalá eso lo pudiera considerar la opinión pública y los que toman las decisiones para que inviten a los jugadores de Pumas a la selección. En este caso creo que el Alfonso ‘Pollo’ Saldívar se ha manifestado de manera importante, así como Luis Fernando Quintana, Alan Mozo, Pablo Barrera, hay muchos”, aseveró.EFE