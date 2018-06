Davinson Sánchez: “Toco el balón, está claro”

Samara (Rusia), 28 jun (EFE).- Davinson Sánchez, central de la Selección Colombia, que este jueves logró su pase para la ronda de octavos de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018 al derrotar por la mínima a Senegal, declaró a EFE que en la polémica jugada del VAR toca “el balón”.

El central colombiano explicó de esa forma el lance en el que Sadio Mane -finalista de la Champions con el Liverpool- cayó dentro del área tras entrar en contacto con él, lo que provocó que el serbio Mazic señalase penalti, inicialmente, aunque acabó revisando la jugada en el VAR y desestimó la sanción.

“Toco el balón. Desde que voy al piso siempre fui seguro de que tocaba el balón. Sabía que no iba a rematar, porque no es uno de sus fuertes; que iba a intentar un control largo; y después me la juego con la pierna larga, que es algo que se me da bien”, explicó a Efe Davinson Sánchez tras lograr la clasificación para los octavos de final.

“Yo tuve la seguridad siempre de que haba tocado el balón. Ya luego era cosa del árbitro lo que decidiese”, indico Davinson en Samara.

“Nosotros fuimos a ganar el partido, lo intentamos; luego vimos que Polonia había marcado un gol, pero nosotros fuimos a buscar el partido desde el principio, porque Japón empatando nos dejaba fuera a nosotros”, explicó el central colombiano en la zona mixta del Samara Arena.

“Creo que trabajamos bien el gol, esa jugada la entrenamos con Yerry (Mina); y es siempre satisfactorio que salga en los partidos lo que hacemos en los entrenamientos”, dijo Davinson, de 22 años, central del Tottenham Hotspurs

“Siempre hemos sabido que cuando jugamos con nuestro potencial y somos la verdadera Colombia vamos a poder luchar contra cualquiera”, contestó a Efe este jueves, en la zona mixta del Samara Arena, Davinson Sánchez.

“Me da igual el rival”, opinó, respecto a enfrentarse bien a Inglaterra o a Bélgica. “Juego en Inglaterra, pero también tengo compañeros belgas. El destino nos llevara contra cualquiera de los dos. Hay que preparar bien el partido, eso es lo que hay que hacer”, apuntó. EFE