De continuar la inflación durante 2017, se incrementará la pobreza en México: Coneval

Diputado Silva Tejeda sostuvo que si bien no se han cumplido muchas metas, se logró disminuir la pobreza extrema

Tema de la alimentación en México es “muy grave”, por incremento de canastas básicas en medio rural y urbano: Damián González

En reunión con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, advirtió que de seguir la inflación al alza, la pobreza en México se incrementará durante el 2017, por lo que será necesario que gobiernos federal, estatal y municipal se coordinen en el diseño de mejores programas sociales.

El titular del Coneval resaltó que “la inflación nos puede comer parte de lo que hemos ganado, de ahí la importancia de la discusión sobre la productividad y el salario mínimo”.

Explicó que si bien la inflación de 2014 a 2016 fue menor que en años previos y mejoró el poder adquisitivo, “este año la diferencia ya es muy grande, lo que podría provocar perder lo que se ganó en dicho periodo”.

El presidente de la Comisión, Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI), aseguró que si bien no se han cumplido muchas metas en materia de desarrollo social, sí se lograron objetivos destacables como la disminución de la pobreza extrema en 2.7 por ciento. “No sólo fue la reducción, sino que se revirtió la tendencia creciente que tenía”.

Indicó que los diputados desean que las políticas públicas en materia de desarrollo social no impliquen un compromiso político para ningún derechohabiente o beneficiario, pues actualmente existen alrededor de 60 millones de mexicanos que reciben algún beneficio de programas sociales.

“Se han obtenido logros, pero podemos tener más si conseguimos llegar a acuerdos. Reuniones como ésta nos permiten crear propuestas en beneficio de las y los mexicanos, desprovistas de cualquier politización”, aseguró.

Subrayó que los legisladores deben contribuir a abatir el rezago social, una inercia mantenida por muchos años en México; sin embargo, agregó, se cumplieron otros compromisos como la electrificación, acceso al agua potable, a la educación y a la salud. “Ahora tenemos que trabajar en la calidad de estos servicios”, subrayó.

Asimismo, a mejorar las estrategias de medición de la pobreza; caso concreto, las políticas de desarrollo social. “Esta reunión será fructífera, a fin de generar iniciativas de ley que mejoren el marco jurídico en la materia y ayudará a diseñar presupuestos orientados a combatir la pobreza y la pobreza extrema”, dijo.

La diputada Araceli Damián González (Morena), coordinadora de la Subcomisión de revisión del desempeño de los programas sociales de acuerdo a las evaluaciones formuladas por el Coneval, resaltó que el tema de la alimentación en México es “muy grave, ya que el incremento de las canastas alimentarias en el medio rural y urbano es de 7.8 y 7.4 por ciento”.

Ante ello, consideró que se debe analizar la Ley de Desarrollo Social para que la medición de la pobreza dé resultados y que las personas tengan un acceso efectivo a sus derechos.

Aseguró que el combate a la pobreza es uno de los aspectos medulares que interesa a la sociedad, por lo que “debemos coadyuvar al análisis de un desarrollo integral para México”.

Precisó que el desarrollo social es fundamental para nuestro país, ya que, por un lado, México es una de las economías más importantes del mundo y, por otro, casi 80 por ciento de la población se encuentra en pobreza multidimensional.

Comentó que al Coneval, organismo público descentralizado creado a partir de la Ley de Desarrollo Social en 2014, le corresponde regular la evaluación de políticas y programas en materia de desarrollo social que se llevan a cabo en las dependencias públicas, tanto federales como estatales, así como establecer lineamientos para definir, identificar y calcular la pobreza en México.

Precisó conocer si el Coneval ha logrado establecer algún mecanismo de trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a fin de tener una medición conjunta de la pobreza, con base en las condiciones económicas 2015.

Precio de la canasta básica presentó mayores niveles de inflación entre mayo y junio

El secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, enfatizó que en los meses de mayo y junio, el precio de la canasta básica presentó mayores incrementos que la inflación; por tanto, “es posible que haya una repercusión en el poder adquisitivo, respecto a la canasta básica, a partir del segundo trimestre del 2017”.

Señaló que actualmente existen cinco mil 500 programas en materia social. Consideró que “son demasiados, ya que algunos no resuelven los problemas para los que fueron creados; sin embargo, presentan gastos mayores”.

Aseguró que se requiere coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, a fin de que, con los mismos recursos, realicen un mejor diseño de programas de asistencia social. Además, apoyen con mayor presupuesto a aquellos que estén ligados con la medición de la pobreza y que presenten eficacia en sus evaluaciones.

Otro reto, continuó, es mejorar la información que contengan dichos programas e incluir el proceso de padrones. Afirmó que “seguimos sin tener información adecuada y mejorada sobre los procesos de política pública, si nos comparamos con países como Colombia y Chile, que presentan menos problemas en este sentido”.

Hernández Licona resaltó que si bien las carencias educativas y el acceso a la salud y vivienda disminuyeron, es decir, las coberturas aumentaron comparadas con las de 2010 y 2015, la calidad en estos servicios es aún deficiente, principalmente en educación y salud. “El reto es tener un acceso efectivo que incluya calidad, pero lo que tenemos son accesos básicos”.

Sostuvo que nuestro país no ha tenido en 30 años un crecimiento económico adecuado, ya que sólo ha sido de alrededor del 2 por ciento; en tanto, países como Irlanda, Chile, Portugal y Corea del Sur, presentaron mayores tasas. Esa situación en el país ha generado que el ingreso de las familias, uno de los elementos más importantes en la medición de pobreza, sea deficiente, enfatizó.

Consideró un error creer que la única dependencia responsable de bajar la pobreza sea la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Uno de los rubros más importantes para medirla, explicó, es el ingreso de las familias y esta dependencia tiene una incidencia muy pequeña en esta cuestión. “Eso depende de otras, por lo que se requiere de la coordinación entre estas o al menos tener un indicador que aglutine toda la información”, dijo.

Respecto a la igualdad de oportunidades, señaló que las más afectadas son las mujeres indígenas, pues aunque acceden a la primaria y secundaria, principalmente, no compiten en igualdad de circunstancias, lo que hace que México se encuentre lejos de alcanzar esa paridad. “Eso implica que las políticas públicas tienen que ir más allá que un conjunto de programas presupuestarios”.

En la sesión de preguntas y respuestas, la diputada Araceli Damián González cuestionó si el Coneval ya ha pensado, con miras a los próximos 10 años, en seguir midiendo la pobreza con el mismo indicador.

En cuanto a la pobreza laboral, comentó que de 2005 a 2015 se tiene un aumento de personas que no cubren la canasta. “Estamos con un discurso de que sí ha bajado un poquito la pobreza, pero en términos reales, en el indicador fundamental que es el que empuja a la población a salir de la pobreza, que son los ingresos laborales, eso no se ha logrado”.

Subrayó que después de tener una baja inflación en 2014-2016, ahora se tiene un fuerte aumento. El Banco de México refiere que a finales de este año bajará, pero “la gente come todos los días y no le sirve de nada, en términos de condiciones de vida, que la inflación no suba tanto, porque finalmente ya tendría que ser negativa para que tuviera un impacto positivo”, afirmó.

El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (Encuentro Social) señaló que el costo que generan las pensiones y jubilaciones, las enfermedades crónico-degenerativas y el incremento de la esperanza de vida, “se están comiendo el Producto Interno Bruto del país”.

Estimó que con la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social se pudieron lograr compras consolidadas, sobre todo de medicamentos que atienden todo tipo de enfermedades. Sin embargo, en la apertura para abaratar el costo de los mismos, únicamente 18 estados participaron en la licitación consolidada. Pidió su opinión al respecto.

El funcionario Hernández Licona comentó que, afortunadamente, “hoy vemos a varios gobernadores interesados en reducir la pobreza, y es que hay un incentivo político, porque a ningún mandatario le gusta que la pobreza suba en su estado”.

Comentó que, en 2006, el ingreso laboral, ya sea con canasta alimentaria o con inflación, estaba mejor que en 2017, por lo que el gran reto de la política económica del país es qué hacer para que exista una mayor generación de empleos y una mejor remuneración, ya que el motor más importante de la reducción de la pobreza es y ha sido el ingreso.

El director general de Análisis de la Pobreza, del Coneval, Ricardo César Aparicio, estimó que la experiencia de estos 15 años de la nueva institucionalización de la política de desarrollo social, permitirá generar nuevos instrumentos en la normatividad para combatir la pobreza.

Mencionó que las mediciones municipales le dan una gran riqueza a los diagnósticos territoriales y la posibilidad de evaluar la política pública; sin embargo, “ponen muchas restricciones de información, porque sólo podemos incorporar aquello que se puede medir a nivel municipal en una misma fuente”.