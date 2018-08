De la Cruz: “Ser líder es un orgullo y espero estar a la altura”

Málaga, 23 ago (EFE).- El corredor español David de la Cruz aseguró este jueves que “ser líder” del poderoso Team Sky en la Vuelta a España que comienza el sábado en Málaga “es un orgullo” y espera “estar a la altura” compartiendo la responsabilidad con el excampeón del mundo Michael Kwiatkowski.

“Ser líder es un orgullo. Es algo bonito. Entrenando estos días ya me he dado cuenta de ello porque había gente que me saludaba y me lo decía. Te gusta que la gente te tenga en cuenta y concitar la atención de tu país es bonito y espero estar a la altura”, dijo quien se perfila como uno de los corredores españoles llamados a brillar en la tercera grande por etapas de la temporada.

En ese sentido, De la Cruz ve “muy motivante” el hecho de que un compañero suyo, Geraint Thomas, ganase el último Tour sin ser el líder el equipo. Aunque también asume que el galés era ya un corredor más “contrastado” que él.

Aunque la “experiencia” con la que se queda es la que vivió en el pasado Giro de Italia junto a Chris Froome, con el que por momentos creyeron que se necesitaría “un milagro” para ganar la carrera que al final sucedió.

“Llego bien de forma a la Vuelta, que siempre es mi objetivo de la temporada. Vengo a realizar un buen papel y a hacerlo lo mejor que pueda y a llegar lo más arriba posible”, dijo sin ponerse un objetivo concreto y recordando que “la responsabilidad de ganar es para otros corredores”.

“He trabajado bien en casa y estaría contento con que ese trabajo se viese reflejado en la carretera. Sinceramente no me pongo ninguna presión”, confesó el de Sabadell, quien desveló asimismo que ha entrenado para “mejorar en la alta montaña, en las contrarreloj y en la colocación de algunas etapas” claves.

En cuanto a la estrategia con la que afronta la carrera, avanzó que “este año la Vuelta es un poco distinta” que en años anteriores, ya que va un poco más en progresión”. “En la primera semana y media hay que intentar no perder la carrera y en la última semana y media ir a ganarla”, explicó. EFE