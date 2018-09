De Marcos: “Sin Busquets hemos arriesgado y hemos robado más balones”

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- Óscar de Marcos, centrocampista del Athletic, afirmó este sábado, después de empatar 1-1 en el Camp Nou, que la ausencia de Sergio Busquets en la alineación provocó que su equipo arriesgara más al inicio del choque para conseguir robar más balones.

“Messi y Busquets son jugadores muy importante para ellos y creímos que era una buena oportunidad para apretar más. Busquets en esas situaciones, te sale fácil. Sin él, hemos arriesgado más, hemos robado más arriba y nos hemos plantado delante del portero dos veces”, dijo.

De Marcos, autor del gol de su equipo, también habló de la falta de Messi en la segunda parte que evitó alejándose de la barrera y despejando el lanzamiento del argentino con la cabeza.

“He mirado al mister (Eduardo Berizzo) para ver qué hacíamos y me ha dicho que me metiera cuando la pegara. Entonces, me he echado para atrás y entre los dos hemos salvado los puntos”, apuntó en Bein Sports.

Además, dijo que ganar en el Camp Nou es muy complicado y destacó que el Athletic consiguió jugar “de tú a tú” al Barcelona con muchas ocasiones en la primera parte.

“Ellos te van metiendo atrás y cuando sale Messi, el equipo recula. Luego las fuerzas se van agotando, pero estamos orgullosos de cómo ha peleado el equipo hasta el final. Muy satisfechos”, comentó.

“Ponerte por detrás en el marcador en este estadio te hace abrirte demasiado. Ponernos por delante nos ha beneficiado. Hemos intentado aguantar el marcador y en una acción nos ha empatado. Pero hemos seguido dando la cara”, concluyó. EFE