De momento no habrá cárcel por no usar cubrebocas

De momento los ciudadanos no serán detenidos por no usar cubrebocas, ya que al ser mayoría las personas que no acatan este protocolo de salud se crearían aglomeraciones dentro de los lugares de detención, siendo un foco de contagio, señaló el juez administrativo Mario Pozo Riestra, después de las declaraciones del presidente del Consejo Estatal Ciudadano, Jorge Mojica, quien aseguraba que sería una medida que se pondría en marcha.

“La intención no es detener a nadie, no es llevarlos a la demarcación e imponerles trabajo comunitario, un arresto de 36 horas, una multa de carácter pecuniario, etc., estamos permutando la posibilidad con pláticas que se ofrecerán en el primer cuadro de la ciudad y sobre todo en un espacio abierto para no generar ningún contagio como pudiera serlo al interior de alguna celda por algún tipo de confinamiento por una detención masiva que se haga por personas que no usan el cubrebocas”, expuso.

El Municipio sí procederá con sanciones, pero en el caso de los negocios, “a los negocios sí se les va a sancionar porque ya hemos tenido una curva de aprendizaje bastante grande de 6 meses por lo cual seremos muy estrictos con ellos y se les sancionará económicamente, según la multa que les corresponda por la infracción que hayan cometido”.

En el caso de las personas por el uso del cubrebocas no serán detenidos, a menos que se les encuentre tomando en la calle, haciendo sus necesidades en la calle, o cualquier otra falta.

“Es la mayoría de la ciudadanía la que no cumple con las medidas de seguridad, por lo cual nos pone en un problema como autoridad, porque si los detenemos a todos serían demasiadas personas en hacinamiento, lo cual sería un foco de infección”, finalizó.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp