Debe analizarse conveniencia de comparecencias: LEBO

Se tendrá que analizar si vale la pena la comparecencia de los secretarios estatales ante el Congreso para la glosa del informe, porque apenas tienen un año en el cargo, ni siquiera se han acabado de acomodar en el sillón, no hay dinero, no hay mucho que informar en algunas áreas, señaló el diputado Luis Enrique Benítez.

El legislador consideró que se trata de un ejercicio que puede resultar infructuoso, “es el primer año, muchos (funcionarios) ni siquiera se han acabado de acomodar en el sillón, no hay dinero, no hay mucho que informar todavía en algunas áreas, como que habría que ver si vale la pena o no la comparecencia”, indicó.

Añadió que es necesario esperar para ver que pasa con este tema, para determinar si vale la pena o no realizar este ejercicio, con estas consideraciones.

