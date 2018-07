Debemos hacer ejercicio de reflexión en el partido: Salum

Jorge Salum, virtual ganador del cuarto distrito electoral federal, señaló que se debe hacer un ejercicio de reflexión en el PAN y como gobierno ya con el término de este proceso electoral y los resultados obtenidos en las casillas.

Externó que el descontento de la sociedad se vio y se percibió durante el transcurso de campañas, lo cual fue reflejado en las urnas, cuestión por la que él ve necesaria la autocrítica, ya que es un mensaje claro a la actual administración.

Indicó que esto abre una nueva etapa para México, espera y confía que sea para bien, en el sentido de que se pueda hacer caso a la voluntad de la ciudadanía. En el caso del gobierno y de los partidos espera que realmente se haga un ejercicio serio de reflexión y de reestructuración.

“La gente requiere mejores respuestas y resultados, requiere un combate a la corrupción más frontal, en México hemos tenido casos donde se ha detectado la corrupción, pero no se ha tenido la capacidad para castigarlos, eso también ha ofendido muchísimo a la sociedad, más que la falta de resultados y promesas de campañas, esto es una gran lección para todos”, comentó.

Dijo que afortunadamente fue una elección pacífica, ya que la transición se dio de esa manera en el estado, lo cual señala como un buen comportamiento de la ciudadanía.

“Es una combinación de muchas cosas, no se le puede echar la culpa a un solo factor, es una acumulación de muchos factores de muchos años a la fecha, la gente percibe que hay mucha corrupción, las transiciones o los cambios de un partido a otro no han resultado como los ciudadanos quieren, por lo menos no en el tiempo y en las condiciones”, manifestó.

Esto, dijo, es un gran llamado, es un golpe importante de autoridad por parte de la sociedad del país, en términos políticos reconoció que se han cometido muchos errores y se debe aceptar que la gente se expresó mediante el voto.

Se dijo contento y agradecido por la confianza de los votantes pues afortunadamente para él, hasta ahorita cuando menos en los avances de los resultados preliminares del INE se muestran a favor, hay una diferencia con el candidato de Morena, aunque pequeña se ha mantenido a lo largo de la contabilización, por lo que estaba a la espera de que se dé el resultado final y oficial ya que es el importante.

Indicó que a este gobierno que entrará a la presidencia de la república se deben sumar en todo aquello que sea positivo, pero que ejercerán una posición crítica cuando haya que señalar algunas circunstancias.