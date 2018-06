Deben vigilar adultos el uso de celular por menores: Leila Arreola

La procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, Leila Arreola Fallad, manifestó que el uso de celular o aparatos electrónicos por menores de edad es responsabilidad de los adultos, sin olvidar que la comunicación debe ser de persona a persona, además de que el vocabulario de niñas, niños y adolescentes es cada vez más reducido.

En el caso de envío de fotos por los jóvenes vía redes sociales, que los puede llegar a ser molestados o perseguidos, la procuradora señaló que es algo que se está volviendo muy regular, y debido a que no hay regulación o una legislación en cuanto a los ciberacosos, o ciberdelitos.

Invita a que los niños no manden ese tipo de fotografías de carácter sexual, pues se piensa que no pasa nada, pero es algo que no se puede controlar aunque se borre del celular pues ya está en la red. En el caso de uso celular en las instituciones es responsabilidad de los directivos, pues no se deben permitir.

En cuanto a la violencia sexual que está afectando a las niñas, niños y adolescentes, dijo que es algo de lo que se deben ocupar todos, pues no se debe permitir que se estén despertando a una sexualidad de manera violenta. Aunque la sexualidad es algo natural, debe vivirse en su etapa adecuada.

Lo más lamentable, dijo, es que esa violencia sea cometida en un 95 por ciento por familiares y personas cercanas, reconoció que este tipo de situaciones siempre se han presentado, pero ahora va en aumento. Los niños se encuentran solos mucho tiempo, pero rodeados de mucha información a través de las redes, empiezan a navegar en portales que no son adecuados.

Dijo que otra cuestión que se está presentando es que los tíos, abuelos o padrinos empiezan a seducir a las niñas, siendo muy afectuosos y cariñosos, pero terminan violentándolas. Ellos se defienden bajo el argumento de “ella quiso”, pero aunque haya sido con supuesta voluntad, eso no cuenta por la corta edad, pues es violencia.