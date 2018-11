Deberán aclarar gobiernos uso de 260 mdp

Tras concluir an á li sis de cuentas públicas 2017 : EASE

Una vez que fueron analizadas las cuentas públicas del 2017 por el Congreso del Estado, inició el proceso para la solventación de las observaciones que se hicieron a los estados financieros, las cuales implican un monto de 260 millones de pesos, cuya aplicación deberá comprobarse totalmente, señaló el auditor estatal, Luis Arturo Villarreal Morales.

Al referirse a la situación que se presenta en estos momentos con respecto a las observaciones que se hicieron a las cuentas públicas del 2017 que revisó el Congreso del Estado, el titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado manifestó que durante el análisis que realizaron primero la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, al igual que el pleno de la Legislatura local, se mantuvieron algunos señalamientos que previamente había realizado la entidad.

Recordó el funcionario que una vez que son presentadas las cuentas públicas por los gobiernos del estado y municipales, así como por los organismos autónomos, la Entidad de Auditoria lleva a cabo la revisión de la aplicación de recursos públicos correspondiente al ejercicio que está bajo revisión, proceso del cual generalmente derivan observaciones que se presentan ante el Congreso del Estado.

Después de que los legisladores locales llevaron a cabo el análisis de las cuentas que presentó la EASE, en la mayoría de los casos se mantuvieron las observaciones que se realizaron de manera inicial con respecto a la aplicación de recursos y obras realizadas, la mayoría de las cuales son de carácter administrativo, pues corresponden a falta de documentos para comprobar la aplicación de recursos o bien, a papelería que no presenta los requisitos que establece la ley, todo en relación con el ejercicio de 260 millones de pesos por parte de los gobiernos y organismos que fueron revisados.

Explicó que aunque se trata de una cantidad considerable de recursos cuya aplicación no se ha justificado, todavía no se puede hablar de afectaciones patrimoniales, pues aún no concluyen los periodos que establece la ley para que las autoridades correspondientes realicen la solventación de los mismos y se corrijan las irregularidades que se detectaron de manera inicial.

Puntualizó que en estos momentos los gobiernos se encuentran en el proceso de solventación y cuentan con el tiempo que establece la ley, para corregir las irregularidades detectadas, presentar la documentación relativa a la aplicación de los recursos mencionados anteriormente, y en caso de no cumplir con estos requisitos, también podrán realizar la devolución de recursos, de ser el caso.

Sin embargo, aclaro que en estos momentos la Entidad de Auditoría Superior del Estado trabaja principalmente con los presidentes municipales cuyos ejercicios tienen mayores observaciones, para orientarlos con respecto a los requisitos que deberán cumplir para que sus comprobantes sean aceptados.

Finalmente, manifestó que será hasta que concluya el plazo para la solventación de observaciones, cuando la Entidad podrá determinar tanto el porcentaje de cumplimiento como la posibilidad de afectación patrimonial, para proceder tal como lo establece la ley.