Decisión judicial sobre el Quijote de Gilliam se conocerá el miércoles

Cannes (Francia), 7 may (EFE).- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, dijo hoy que hasta el próximo miércoles no se conocerá la decisión del tribunal francés que examina una demanda para que “El hombre que mató a don Quijote” del director Terry Gilliam no se proyecte en este certamen, que comienza mañana.

“Tanto el festival como Gilliam tendrán que esperar”, señaló Frémaux, en una rueda de prensa, en referencia a la decisión del Tribunal de Gran Instancia de París, que tenía previsto analizar hoy la demanda presentada por el productor Paulo Branco para que la película no se proyecte en la clausura de Cannes, el 19 de mayo.

Branco ha pedido al juez que prohíba la exhibición de “El hombre que mató a don Quijote” porque, asegura, incurre en “la violación” de los derechos sobre la obra.

Altama Films, la productora controlada por Branco, indicó en un comunicado el pasado 25 de abril que la película “no puede explotarse de ninguna manera sin la autorización” de esa productora.

El estadounidense Gilliam, director de Monty Python, y el portugués Branco, uno de los productores más reputados de cine independiente europeo, están enzarzados en una batalla judicial sobre los derechos de la obra desde que rompieran por fuertes discrepancias presupuestarias, entre otros motivos.

Sobre este contencioso, la Corte de Apelación de París se pronunciará el próximo 15 de junio.

Sin embargo, los actuales productores de la película, entre ellos Gerardo Herrero y Mariela Besuievsky, aseguraron recientemente, en un comunicado, que la obra puede “ser explotada sin limitaciones en todo el mundo” y que los derechos son de “los actuales productores”

“El hombre que mató a don Quijote” es un historia de fantasía y aventuras inspirada en el personaje creado por Miguel Cervantes, un proyecto en el Gilliam empezó a trabajar hace casi 20 años y que ha pasado por todo tipo de vicisitudes, desde el conflicto judicial a problemas de financiación o la enfermedad de alguno de sus protagonistas.

La cinta, rodada el año pasado en España y Portugal, está protagonizada por Jonathan Pryce en el papel de Don Quijote y cuenta, entre otros, con Adam Driver, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Stellan Skarsgård, Rossy de Palma y Sergi López. EFE