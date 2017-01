Declaraciones de Trump afectan a México: Canacintra

Mauricio Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), manifestó que el Gobierno Federal debe actuar y tomar acciones para que la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos no afecte la situación del país y se contrarreste todo lo que está pasando.

“Las declaraciones de Trump afectan principalmente a México, cada tuitazo que manda, cada señal, o la presión que hace a las empresas, no solo a las armadoras, nos lleva a una gran incertidumbre”, expuso.

“Como empresarios debemos analizar lo que se puede hacer ante este panorama, y no afecte tanto, buscaremos darle certidumbre al mercado, pero por más acuerdos que se firmen, si no hay una propuesta clara del gobierno federal no podemos hacer nada”, precisó.

Para finalizar, indicó que se tienen muchas ventajas en el país y en Durango se tienen fortalezas como mayor infraestructura, mano de obra calificada, se puede crecer en el sector industrial, forestal, minero y ganadero, “si se les da crecimiento a estos sectores a la par los demás van a crecer también”.