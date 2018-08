Defensoría en Ecuador urge a anular la exigencia de pasaporte a venezolanos

Quito, 20 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Ecuador urgió hoy a que la Justicia del país anule la exigencia de pasaporte para los emigrantes venezolanos.

La institución lamentó la demora judicial en el tratamiento de una medida cautelar para frenar la exigencia de pasaporte a ciudadanos venezolanos, mientras decenas de ellos permanecen varados en la zona fronteriza con Colombia, con la mirada puesta en Perú.

La Defensoría expresó su preocupación ante el anuncio de un tribunal judicial de retrasar hasta el próximo viernes el análisis de las medidas cautelares para frenar la medida aplicada por el Gobierno de Ecuador desde el pasado sábado.

Para la Defensoría, este caso debería ser tramitado de manera urgente ante la posible vulneración de derechos de los inmigrantes venezolanos.

Por ello, esa institución dijo estar preocupada por que la justicia retrase una semana un asunto como este, que puede poner en indefensión a muchos venezolanos que no disponen del requisito.

“La Defensoría del Pueblo del Ecuador expresa su preocupación ante las decisiones adoptadas por los órganos judiciales en asuntos de transcendental importancia en la protección de los derechos humanos”, señaló la institución en un comunicado.

La audiencia para tratar el caso fue fijada para el próximo viernes, “pese a la gravedad de esta situación que es de conocimiento público”, añadió la Defensoría.

Y es que “el espíritu de una medida cautelar es que se haga efectiva inmediatamente, en miras a proteger los derechos” de personas o colectivos que pueden ser vulnerados, aseguró recientemente la titular de la Defensoría del Pueblo, Gina Benavides.

Ella, incluso, exhortó al Gobierno del presidente Lenín Moreno “para que revise la decisión” para impedir la posibilidad de que se genere una eventual crisis humanitaria.

El pasado viernes, la Defensoría del Pueblo, junto a otras organizaciones protectoras de los derechos humanos, pidió a un tribunal en Quito que se apliquen de inmediato las medidas de protección en favor de los migrantes venezolanos.

Además, la Defensoría consideró que la medida migratoria anunciada por sorpresa por el Gobierno atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.

En medio de la incertidumbre, el domingo varios venezolanos que estaban varados en la frontera de Ecuador con Colombia, decidieron cruzar la divisoria para dirigirse a Perú, su destino final en busca de mejores oportunidades de empleo pero cuyo Gobierno también les exigirá que presenten el pasaporte desde el próximo sábado.

Muchos ciudadanos venezolanos, que se encontraban en el paso fronterizo de Rumichaca, en la frontera con Colombia, clamaban hoy porque el Gobierno ecuatoriano les diera facilidades para pasar hacia Perú.

José de la Cruz, que lleva dos días varado en la frontera después de caminar doce por Colombia, indicó que si no le dan la opción de un paso regular por los controles migratorios, no dudará en ir por rutas clandestinas en su camino hacia el sur.

“Vamos en tránsito a Perú, no queremos quedarnos en Ecuador. Mi destino es Perú porque me están esperando”, dijo a Efe, mientras otros de sus compatriotas y compañeros de periplo indicaron que no es una opción regresar a Venezuela.

Menos de medio centenar de ciudadanos venezolanos se mantenía esta mañana en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia, en el tercer día de exigencia de pasaporte para su ingreso, según pudo constatar Efe.

Los venezolanos, varios niños entre ellos, amanecieron sobre colchones colocados en una carpa con el logotipo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Rumichaca, el control fronterizo entre Ecuador y Colombia.

Dos ventanillas de la oficina de Migración estaban abiertas a primera hora de este lunes, pero sin afluencia.

El Gobierno ecuatoriano ha defendido la medida para “garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado” y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes. EFE