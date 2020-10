Defiende Ismael Hernández Deras fideicomisos ante secretario de Hacienda

Dan certidumbre al país a largo plazo, argumenta el diputado priista

“Los fondos y fideicomisos que se pretende desaparecer atienden causas ciudadanas por las que la gente luchó por años; no atienden a ocurrencias de nadie y dan al país certidumbre a largo plazo”, afirmó el diputado federal priista por Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras.

Durante la comparecencia del secretario de Hacienda del gobierno federal en la Cámara de Diputados, el legislador priista resaltó que la decisión de desaparecer 109 fondos y fideicomisos aprobada por Morena marcará en los próximos años un tema que el país requiere de manera primordial: la certidumbre.

“Es un tema muy delicado porque cada uno de los fondos y fideicomisos tienen una definición específica y clara; llegaron a instaurarse como una política pública que da respuesta a luchas ciudadanas de años”, especificó.

En su intervención ante Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno de Morena, el diputado por Durango dijo que en los anteriores dos años ya se habían desaparecido fondos como el creado producto de una lucha de los ayuntamientos –no de un partido-, que atendía una circunstancia muy grave cuando se instalaba una mina en alguna comunidad: el Fondo Minero, orientado a restablecer y restaurar la vida ecológica y el tejido social de esas comunidades en donde la actividad minera, afectaba el tejido social y la vida ecológica.

“Nos dijeron cuando argumentábamos lo importante que era que no desapareciera ese Fondo Minero, que esas comunidades no tendrían problema porque serían atendidas a través del presupuesto normal del gobierno federal. Hasta hoy, no les ha llegado una sola obra, ni un solo programa de asistencia y de atención a las comunidades que están sobre las minas en México”, recalcó.

Por ello, dijo, desaparecer ahora todos estos fondos y fideicomisos carece de toda lógica. Asimismo, como dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI, resaltó que en campo habrá afectaciones graves por la desaparición del FONDEN y la Financiera Rural; “porque con uno se cubrían los seguros catastróficos y con el otro, los créditos, ya que no hay productor rural en este país, que no requiera crédito barato, flexible y con pocas garantías”.

“Estamos en un momento verdaderamente complejo. Si en estos fondos y fideicomisos hay opacidad, hay discrecionalidad, hay corrupción, que excelente oportunidad de instalar todos los mecanismos que garanticen transparencia total; estamos preocupados por la corrupción, pero es importante que identifiquemos que hoy hay dos temas muy graves que tenemos que atender: la salud de la población y la producción de alimentos”, concluyó.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp