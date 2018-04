Dejan a medias 100 obras hidráulicas

Sin operar porque administración anterior no las terminó: CAED

Por: Martha Medina

Durante este año, además de trabajar en las obras de infraestructura hidráulica que se tienen contempladas en el presupuesto, la Comisión de Aguas del Estado de Durango también tendrá que buscar la manera de resolver la situación que se presenta con 100 obras inconclusas que se recibieron de la administración estatal anterior, informó el director de la dependencia, Rafael Sarmiento Álvarez.

Agregó el funcionario que al iniciar esta administración estatal y después de llevar a cabo una revisión con respecto a las obras que se llevaron a cabo en años anteriores, que incluyó una inspección física de las mismas, se encontró que muchas no se encontraban en operación porque se dejaron inconclusas.

Se trata de una situación, añadió el director de CAED, que se detectó en todos los municipios del estado, donde se encontraron aproximadamente 100 obras de infraestructura que no fueron concluidas a pesar de que se iniciaron durante la administración estatal anterior, por lo cual se comunicó esta situación a la Secretaría de la Contraloría del Estado, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para definir responsabilidades y que se apliquen las sanciones que establece la ley.

Manifestó que se trata de obras a las cuales les faltan distintos detalles, situación que impidió que las comunidades donde se construyeron tuvieran algún beneficio, pues incluso en algunos casos se trata de infraestructura que no está en operación por esta causa, mientras en lo que se refiere a la afectación de carácter presupuestal, el funcionario manifestó que en ese momento no tenía la cuantificación total con respecto a los recursos que se aplicaron en obras que no fueron terminadas.

Sin embargo, manifestó que se lleva a cabo un proceso para investigar esta situación para determinar la responsabilidad en la que incurrieron tanto las empresas constructoras a cargo de las obras al recibir el pago de acciones que no se terminaron, como de funcionarios de la propia Comisión de Aguas del Estado que autorizaron esta situación.

Al tiempo que se realiza un proceso de investigación de esta situación por parte de las instancias correspondientes, la Comisión analiza en estos momentos las opciones que se tienen para corregir esta situación y que las obras inconclusas puedan ser terminadas, de tal manera que puedan ser de beneficio para los municipios donde se construyeron.