Dejará mal precedente no cumplir con pago a maestros: Diputada

Si el Gobierno del Estado no cumple con el pago de las prestaciones que les debe a los maestros de la entidad, en los días que le quedan, dejará un precedente muy malo en la entidad, señaló la diputada Rosa María Triana, al señalar que se espera que se cumplan los compromisos que se hicieron a los docentes.

La legisladora recordó que a los funcionarios estatales les faltan algunos días para que ya no estén al frente de la administración, por lo cual consideró necesario esperar hasta el 15 de este mes para ver si realmente cumplen con lo que prometieron a los docentes que reclaman el pago de prestaciones.

“Si no es así, pues realmente creo que van a dejar un precedente muy negativo ante toda la sociedad; los maestros, no únicamente ellos están en ese tipo de situaciones, como ven en la Sección 44 del SNTE no hay clases en las escuelas por la misma situación; hay otra con los de DGETI”, dijo textualmente la legisladora, quien señaló que nunca se había visto una situación como la actual, que se fuera una administración en esta circunstancia, lo cual consideró que realmente es histórico.

“Realmente nunca hemos visto esta situación, esperemos que sí les cumplan, faltan días, hay que darles la confianza hasta el 15, esperemos que así suceda”, añadió la diputada Triana, al recordar que existe un compromiso que se espera se atienda por el gobierno saliente.

Por otra parte, también se refirió a las modificaciones que se anunciaron en la educación, al señalar que es necesario estudiar las fases con las que se trabajará en este ciclo escolar, pues apuntó que ni siquiera los maestros están preparados para este nuevo modelo porque se les dio a conocer unos días antes de que iniciaran las clases, “la verdad es que les he dicho que son planes y programas que se dan a conocer, a veces con mucha premura y ni siquiera los maestros tienen la garantía de dar bien sus clases, porque no conocen bien las fases con las que van a trabajar”, dijo, para manifestar que es preocupante que ni la secretaria de Educación tenga conocimiento sobre este tema.

