Del gobierno mayoría de ataques a periodistas: Dresser

La reconocida periodista Denise Dresser señaló que es lamentable que las autoridades sean responsables de hasta el 50 por ciento de los ataques que reciben los periodistas en México, pues son los gobiernos quienes deberían dar garantía a los medios para desempeñar su labor con libertad.

Con motivo del Día de la Libertad de Expresión la líder de opinión estuvo en Durango dictando una charla en relación al trabajo que realizan día a día los medios de comunicación con el único objetivo de informar a la ciudadanía, en donde destacó que en el país la libertad de expresión se encuentra coartada precisamente por aquellos que deberían promoverla, que son los gobiernos.

Mencionó que las luchas que se han registrado en cada estado por dignificar y garantizar el trabajo libre de informar han sido infructuosas porque no han sido promovidas por los propios comunicadores, sino por entes ajenos a la labor periodística; “necesitamos que se sienten los lineamientos de un mecanismo que sí funcione, no como ha ocurrido con las fiscalías especiales”.

Dresser agregó que días como este deben servir para hacer un llamado de alerta más allá de las fronteras, para que el mundo sepa lo que está ocurriendo con los periodistas mexicanos; “se necesita que las leyes de protección sean consensuadas por periodistas internacionales, que vengan y den constancia de lo que está ocurriendo. Que esto sirva pues para mandar un SOS”, dijo.

La también editorialista y columnista de medios como Proceso y Reforma añadió que en tanto los mecanismos de protección a los periodistas no sean bajados al ámbito social en el que se desenvuelven los trabajadores de los medios de comunicación no se incidirá de forma real en la problemática actual; “si quieres que algo no se resuelva crea un comité, así suele pasar”, concluyó.