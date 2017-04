Del Mezquital 80% de beneficiarios de Prospera

Realizan recertificación y estudios socioeconómicos de familias que reciben apoyos

Carlos Adolfo Martínez Montenegro, delegado de Prospera en Durango, manifestó que anualmente se realizan procesos de recertificación que incluyen estudios socioeconómicos para las familias que están dentro de los apoyos y que tienen varios años recibiéndolos, algo que es parte de las reglas de operación, destacando la zona indígena del Mezquital donde se encuentra 80 por ciento del total de beneficiarios en Durango.

“El Mezquital es uno de los municipios más beneficiados, ya que el 80 por ciento de la población de ese lugar recibe Prospera y es probable que este año se dé un aumento de incorporación, algo en lo que se está trabajando”, aseguró el delegado.

Dijo que con el fin de ver si por las condiciones continúan siendo elegibles o no se realizan estos procesos de verificación y en muchos casos se les determina su conclusión dentro del programa, sobre todo cuando son mayores de 65 años, es ahí donde se les apoya para que se incorporen al programa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Informó que hay muchas variables en que las familias pueden caer y por lo tanto recibir la suspensión de apoyo, la principal causa es que no se presentan en sus chequeos médicos mensuales, al que debe acudir no solo la titular del programa, sino los integrantes beneficiarios, los esposos generalmente son quienes no asisten y hacen que toda la familia pierda esta ventaja.

Todos los familiares tienen la corresponsabilidad de cumplir para seguir dentro del padrón, otra situación es que los menores dejan de acudir a la escuela, entonces nuevamente no se cumple con las reglas de operación.

Martínez Montenegro apuntó que las familias que se dan de baja tienen derecho a una reactivación si se cumple con lo establecido, en la zona indígena son los mismos lineamientos, pero expresó que se cuenta con otros factores como la movilidad de los habitantes por cuestiones de empleo, y cuando el personal de Prospera acude no los encuentran.

En cuanto a las 100 familias de la comunidad de Tierras Coloradas que se presentaron en la capital para exigir una explicación de por qué no habían obtenido el beneficio en casi un año y estaban dentro del padrón, se dio a conocer que ya fueron reactivadas y para el mes de mayo tendrán su tarjeta activada.