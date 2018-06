Del porno al bioterrorismo, las noticias falsas acechan la campaña colombiana

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 16 jun (EFE).- La actriz porno Mia Khalifa transmutada en hija olvidada del candidato Gustavo Petro, acusaciones de bioterrorismo por unas picaduras de abejas y montajes de todos los colores son algunas de las noticias falsas de la campaña para las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia.

Y, cómo no, fueron las redes sociales donde ardieron estas noticias que han encontrado el impulso necesario para propagarse en medio del debate y ser replicadas por miles de incautos que no son capaces de distinguir la realidad de la ficción al verlo en Facebook, Twitter o WhatsApp y no dudan en difundirlo.

El izquierdista Petro y el uribista Iván Duque, del partido Centro Democrático, disputarán mañana la Presidencia en medio de una airada campaña que ha visto cómo las mentiras, de uno y otro lado, inundan las redes sociales.

Uno de los casos que más revuelo y carcajadas ha levantado es el de Khalifa, cuya generosa foto circuló acompañada del mensaje: “La hija negada de Petro, la cual nunca contó con su ayuda”.

El mensaje agrega: “Su mamá fue una luchadora que la sacó adelante, lo demandaron por alimentos pero el señor Gustavo jamás respondió y hoy esta mujer, ya con 23 años, terminó su carrera en administración de empresas internacionales. Hoy dijo oficialmente que votará por Iván Duque”.

Naturalmente, las sonrisas más sardónicas se han levantado entre los aficionados al porno, que reconocen a la actriz libanesa y se ven en la tesitura de reconocerlo públicamente.

Nicolás Petro, hijo del candidato, afirmó, entre emoticonos de risa, que gracias a la campaña se enteró de que Khalifa es su hermana.

“Estos uribistas ya no saben ni que inventar, lo peor es que hay gente que les cree”, afirmó en un tuit que fue replicado por su padre.

Otra polémica creció el sábado pasado, cuando un enjambre de abejas africanizadas atacó a simpatizantes que asistían a un acto público de Uribe en el municipio de La Loma, en el departamento caribeño del Cesar, y quince resultaron lesionados.

Poco tardó un senador del Centro Democrático en calificar el ataque como “bioterrorismo”, acusación que el día siguiente fue desmentida por las autoridades que declararon que el ataque se desencadenó porque el helicóptero en el que llegó el expresidente derribó el panal.

Ese curioso suceso fue aprovechado por la campaña de Petro y por el mismo candidato, que se preguntó que si las abejas eran afines a él porque “son obreras”, mientras que sus seguidores tomaron con humor la situación e inundaron de memes las redes sociales.

Una de las que más comentarios generó fue un montaje en el que aparece el futbolista James Rodríguez en una imagen que está acompañada por un mensaje de apoyo a Petro y que fue desmentido por la madre del jugador y por su hermana.

“Conozco la pobreza de mi país porque la sufrí. Quiero un cambio para mi país. No queremos más de lo mismo. Colombia merece la paz”, reza la imagen de James publicada por su madre en redes, donde aseguró que esa es una de las “mil maneras sucias de hacer política”.

Tampoco el porno ha eludido a Duque, sobre quien ha circulado una historia que aseguraba que le robó a su hermano, identificado como Ignacio, la herencia que les dejó su padre.

El sonrojo llegaba al identificar al supuesto hermano de Duque con una fotografía que resultó ser de la estrella española del porno Nacho Vidal.

Duque respondió que desde su campaña enfrentan la situación, primero, “con rigor” porque considera que no deben “tomar estas cosas de manera ligera”.

“Creamos una página que se llama ‘Soluciones no agresiones’; cada vez que detectamos un ‘fake news’ se sale en línea a desmentir y a demostrar la verdad”, manifestó.

Agregó que “las noticias falsas empiezan a moverse viralmente a través de las redes de WhatsApp” y que quienes las difunden “lo hacen casi que con milimetría porque saben” cuáles son las fortalezas del candidato.

Más allá de que gane mañana la Presidencia Duque o Petro, lo cierto es que quien lo haga tendrá que enfrentar en su Gobierno las noticias falsas que circulan en las redes sociales, convertidas en plataformas desde donde se propagan como peligrosos virus. EFE