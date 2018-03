Del Potro llega a cuartos de final; Halep-Osaka, primera semifinal

Antonio Martín Guirado

Indian Wells (EE.UU.), 14 mar (EFE).- El argentino Juan Martín del Potro se clasificó hoy para cuartos de final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, mientras que en el cuadro femenino la rumana Simona Halep y la japonesa Naomi Osaka vencieron sus respectivos choques para citarse en semifinales.

Del Potro se mostró feliz tras vencer a su compatriota y colega Leonardo Mayer por 3-6, 7-6(2) y 6-3, una remontada que, según dijo en conferencia de prensa, aún no sabe cómo logró.

“No lo sé cómo remonté, pero lo hice. Estoy sorprendido con el nivel de juego de Mayer hoy. Merecía jugar así. Creo que yo fui muy inteligente en la muerte súbita. Después de eso logré reaccionar, retomar el control de los puntos y jugar mucho mejor”, comentó el de Tandil.

Del Potro jugará cuartos de final el viernes contra el alemán Philipp Kohlschreiber, que derrotó al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-4 y 7-6(1).

“Me encuentro algo cansado y con molestias en la espalda. Se me hace más difícil jugar por los partidos seguidos que llevo disputados, pero no me puedo quejar. Trato de manejarlo lo mejor posible”, dijo el tenista argentino.

Quien no pudo pasar de ronda fue el español Pablo Carreño, que calificó como “muy frustrante” jugar contra el sudafricano Kevin Anderson.

“Tiene un saque muy bueno. Esa es la diferencia. Si quitamos el saque creo que le ganaría bastante fácil, pero al tenis se juega con el saque, así que tengo que mejorar el resto”, señaló el asturiano, que ha perdido contra Anderson las cuatro veces que se han enfrentado.

“Cuando me iba a restar atrás en el primer saque, parecía un colador. Es muy frustrante porque ves que pasan los juegos y no baja la intensidad de su saque. Así tú tienes una presión extra con el tuyo. A la que falles, se acabó”, añadió.

Anderson sufrió de lo lindo para deshacerse de Carreño pero terminó por adquirir el billete a cuartos de final al imponerse por 4-6, 6-3 y 7-6(6) en dos horas y 18 minutos.

Anderson se medirá en esa ronda al croata Borna Coric, que superó al estadounidense Taylor Fritz por 6-2, 6-7(6) y 6-4.

Tampoco fue el día para Feliciano López, que cayó eliminado ante el estadounidense Sam Querrey por 6-3 y 6-4 en 67 minutos.

Querrey disputará los cuartos de final contra Milos Raonic después de que el chipriota Marcos Bagdhatis se retirase del torneo con problemas estomacales.

López, a pesar de la derrota, se marcha del torneo feliz por haber ganado a un Top 10 como Jack Sock en tercera ronda: “No esperaba estar en esta forma con 36 años”, valoró.

“Me siento muy afortunado y orgulloso de seguir siendo competitivo a estas alturas de mi carrera, cumpliendo 37 años en septiembre. Estar aquí jugando con los mejores y ganarlos de vez en cuando es un placer. No esperaba estar en esta forma con 36 años”, manifestó.

“Ese fue un partido importante para mí”, dijo el español a Efe.

“Hay que valorar esa victoria ante un Top 10. Eso es lo más destacable. Es muy importante para mi carrera, me refuerza mucho y me da la energía y la ilusión para seguir”, añadió.

En otros partidos de la jornada, el suizo Roger Federer derrotó al francés Jérémy Chardy por 7-5 y 6-4 en una hora y 22 minutos. Su rival será el coreano Hyeon Chung, que arrolló al uruguayo Pablo Cuevas por 6-1 y 6-3 en una hora y 19 minutos.

En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep se impuso en un gran choque a la croata Petra Martic por 6-4, 6-7(5) y 6-3 en dos horas y 24 minutos para lograr el pase a semifinales.

Su rival en esa fase será la japonesa Naomi Osaka, que venció a la checa Karolina Pliskova por 6-2 y 6-3.

Halep posee un registro de 3-0 contra Osaka en enfrentamientos directos.

La española Carla Suárez disputará su partido de cuartos de final este jueves ante Venus Williams no antes de las 17.00 hora local.EFE