Del Potro: “Nadal se mereció ganar de nuevo”

Londres, 11 jul (EFE).- El argentino Juan Martín del Potro reconoció este miércoles que el español Rafael Nadal, que lo derrotó en los cuartos de final de Wimbledon, se mereció ganar “de nuevo”.

El balear ya le derrotó recientemente en las semifinales de Roland Garros y esta vez lo venció para sellar su billete a la penúltima ronda del tercer Grand Slam de la temporada por primera vez desde 2011.

“En este momento me siento triste. Han sido casi cinco horas de jugar a este nivel contra el número uno. Perder no ha sido bueno, pero quizás, cuando mañana o pasado vea el partido de nuevo me alegraré por mi nivel. Rafa jugó como el número uno que es”, apuntó.

“Contra Rafa cada momento del partido es difícil. Los dos primeros sets fueron parejos. Tuve varias oportunidades para romper en el quinto set, pero fallé varias derechas. A veces me tocaba ir ganando a mí, otras a él, pero yo no sentí la diferencia en el marcador”, aseguró el ganador del US Open 2009.

El tenista de Tandil terminó el partido tendido en la hierba al resbalarse al devolver el último saque de Nadal, ante lo que Del Potro explicó que hubiera preferido acabarlo de otra manera, como “fallando una derecha”, por ejemplo.

“Después de casi cinco horas me caí y quería quedarme ahí durante mucho tiempo. Él vino y me dio un abrazo, lo que dice mucho de él”, afirmó.

Pese a la derrota, Del Potro explicó que disfrutó “en algunos momentos” y que, en otros, “estaba demasiado cansado para disfrutar”.

“Sabemos cuando el nivel de tenis es bueno y fue algo increíble. El quinto set fue el mejor por arte de ambos, después de casi cuatro horas conseguir eso no es fácil”, señaló. EFE