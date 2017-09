Delantero Carlos Salom ofrece disculpas por sus expresiones

Puebla, 23 Sep (Notimex).- El delantero israelí del equipo de Puebla, Carlos Salom, ofreció una disculpa por sus palabras y descartó sentirse arrepentido por haber venido al futbol mexicano.

El pasado jueves, el atacante señaló a una radiodifusora de Chile que se arrepentía de estar en México, luego del sismo que cimbró a diversas ciudades del país. “Hola, qué tal, soy Carlos Salom, jugador del Puebla.

Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa a toda la gente que se sintió ofendida o incómoda con lo que ayer comenté”, dijo en un comunicado que dio a conocer el cuadro “Camotero”.

Explicó que “hay veces en las que uno no mide sus palabras cuando da una declaración, así que desde ya una disculpa. No me arrepiento de haber venido a este país donde estoy cumpliendo un sueño, porque desde chico siempre quise jugar en la Liga Mexicana, que hoy me abrió las puertas, por lo que estoy súper agradecido”.

“Sé que hay veces que la afición espera mucho de un jugador, yo sé que futbolísticamente no se me está dando, pero lo que sí sé es que estoy trabajando día a día y dando mi mejor esfuerzo para poder salir adelante”, apuntó.

Así mismo, agradeció “a la afición que me dio su apoyo desde el primer día en que llegue, la verdad estoy muy agradecido. Gracias a toda la gente que me brindó un cariño muy importante para que me sienta cómodo en México”.

“Mi compromiso es siempre trabajar duro para poner al Puebla en lo más alto, donde se merece”, sentenció.

