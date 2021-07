Demanda SNTE pago de pensión a jubilados

Maestros pertenecientes a la Sección 44 del SNTE tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas en demanda al pago de pensión de 3 mil 500 maestros jubilados, los cuales se quedaron sin su pago por un aparente apagón en las oficinas de la dependencia.

Lorenzo Salazar Lozano, dirigente de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señaló que esta es una irregularidad, ya que por ley se les debe pagar a jubilados y pensionados exactamente el día 15 y 30 de cada mes, sobre todo porque es su único ingreso.

Destacó que la justificación de la Secretaría de Finanzas no satisface, ya que se deben tener todas las precauciones para que el pago no falte; “es algo histórico que nunca había pasado. Se les empezó a retrasar el pago de la mañana a la tarde, incluso ya noche, pero ahora no se les pagó”, dijo.

El líder sindical ahondó que la exigencia en ese sentido no es solo para que se les libere de inmediato el pago, sino que también se den garantías para que esto no vuelva a pasar; “ellos ya trabajaron durante años, se lo han ganado y es su único ingreso, por eso tomamos las instalaciones”, explicó.

Resaltó que otro tema pendiente que van a exigir a la autoridad estatal es el pago de los quinquenios para los maestros en activo, el cual también se había acordado para el día 15 de julio y tampoco hubo respuesta, como tampoco en cuestión a las retenciones para el fondo de la vivienda (FOVISSSTE).

Salazar Lozano agregó que todas esas retenciones no se ven reflejados en los fondos que requieren los docentes para el seguro de vida o los prestamos para vivienda, pero sí se descuentan de los cheques, por lo que seguirán exigiendo que estos montos ya se vean reflejados a favor de los maestros.