Denuncian ambientalistas muerte de peces en el Sahuatoba

Al menos un centenar de peces han muerto en el lago del Parque Sahuatoba por causas asociadas a la temperatura del ambiente, de acuerdo a la versión de la autoridad encargada del lugar, aunque grupos ambientalistas denuncian que el lago se encuentra en malas condiciones y de ahí es que se registre la mortandad.

La presidenta de la asociación ambientalista Ser Luz y Tierra, Jaqueline Carreón Lugo, señaló que a pesar que es posible que un descenso marcado de la temperatura provoque la muerte de peces en lagos durante el invierno, en el caso de Durango los valores no han sido tan drásticos, por lo que no se puede creer que ésta sea la única razón para la muerte de los peces.

Manifestó que la razón para que el frío mate a la vida acuática tiene que ver con el nivel de oxigenación del agua, por lo que algún agente externo podría también estar ocasionando esta disminución; “el agua del lago es agua tratada, por lo que no sabemos si hay algo mal con ella hasta que no se saquen muestras y haya un dictamen al respecto, a priori no se puede asegurar”.

Indicó que como ambientalistas habrán de hacer su parte para tomar dichas muestras y verificar que en verdad el agua no sea dañina para la fauna local y que no se dé carpetazo a este tipo de situaciones como sucedió con la muerte de miles de peces en El Tunal; “no queremos que nos den la misma explicación porque sabemos que no es posible, exigimos investigar”, dijo.

Por su parte el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Héctor Parra Meléndez, aseguró que no son más de 60 los peces que fueron encontrados muertos la tarde del lunes y recolectados a las primeras horas de este martes, por lo que es una cifra mínima teniendo en cuenta que existe actualmente una sobrepoblación de carpas y tilapias en el lago Sahuatoba.

Reiteró que la temperatura ha sido el factor que ha ocasionado este evento y que para nada es una situación anormal, pues el más reciente registro de un fenómeno así fue hace apenas tres años; “las temperaturas que se alcanzan en la zona de los parques son las más bajas de la ciudad, de hasta varios grados bajo cero, por lo que no se puede decir que éste no ha sido el factor”.