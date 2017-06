Denuncian CADIs acoso de autoridades municipales

La directora del sistema Cadi en Durango, Mary Páez Güereca, denunció que existe acoso por parte de las autoridades municipales, principalmente lo que tiene que ver con el área de Protección Civil, los cuales están emitiendo dictámenes en contra de los edificios donde se encuentran las escuelas.

Durante la sesión de Cabildo varios profesores de este sistema educativo acudieron a manifestarse con pancartas y gritos en contra de las acciones que, aseguran, tienen una carga política, ya que los centros escolares del Cadi cuentan con todos los dictámenes en forma y aun así han recibido visitas constantes de parte del personal de Protección Civil, los cuales han actuado despóticamente.

En ese sentido la entrevistada dijo no estar de acuerdo con esta forma de conducirse de parte de esta dirección y del Ayuntamiento, ya que no se está aplicando la misma dureza con escuelas y guarderías del mismo orden que los Cadis, como son las estancias de Sedesol; “si esto es por reglamento como ellos dicen entonces que se actúe parejo, si no que nos dejen trabajar”, dijo.

Recordó que las escuelas pertenecientes al Sistema Cadi cuentan con las calificaciones más elevadas de Durango gracias al sistema que ofrecen único en el país, en donde además se reciben a todos los niños sin costo alguno; “es por eso que no entendemos la razón para que se nos agreda si en nuestras guarderías tenemos niños hijos de políticos de todos los partidos”, puntualizó.

Páez Güereca agregó que esperan que el alcalde capitalino gire instrucciones para que no se pretenda dañar al sistema y de paso convocó también al gobernador a que frene cualquier acto en contra de ellos; “nosotros acusamos de estas acciones a Marcos Cruz, quien cuando militó en el PT buscó apoderarse de los Cadis y ahora pretende aprovechar su posición de secretario para hacerlo”, finalizó.