Denuncian con un contador de días la desaparición de niña en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez (México), 20 may (EFE).- Los padres de una niña mexicana desaparecida hace más de una década colocaron este jueves un contador para denunciar los días que lleva la Fiscalía Especializada de la Mujer de Chihuahua sin encontrarla en la fronteriza Ciudad Juárez.

“Mi hija desapareció el 19 de mayo del 2009, no sabemos qué hacer y cómo pedirles a las autoridades que hagan su trabajo, vamos a seguir luchando”, declaró a Efe el padre de la joven Esmeralda, José Luis Castillo.

Esmeralda Castillo desapareció cuando tenía 14 años tras salir de su vivienda en la colonia (barrio) Postal para después dirigirse a la escuela Secundaria Técnica 79, pero nunca llegó y desde entonces se desconoce su paradero.

Hasta ahora, las autoridades de la Fiscalía solo han detectado un hueso de pierna izquierda en una zona conocida como arroyo El Navajo y dijeron que pertenecía a la joven.

Sin embargo, los padres de la menor de edad no aceptan esta evidencia y aún siguen en la lucha para encontrarla porque consideran que no hay suficientes pruebas.

“Mi hija cumple 12 años desaparecida, 12 años en que no hay justicia, 12 años en los que no hay nada que festejar, tenemos 4.380 días sin Esmeralda, ya no podemos con esta angustia”, mencionó la madre, Martha Alicia Rincón.

Los padres criticaron que cuando una joven desaparece tienen que pasar 72 horas para que las autoridades la cataloguen como “ausente”, un tiempo de espera “vital” para la integridad de las mujeres.

Por ello, su protesta también la realizaron por la crisis de violencia machista que afronta México, donde cada día asesinan a más de 10 mujeres, según ONU Mujeres.

Como muestra de la creciente ola de violencia machista, marzo fue el mes más violento contra las mujeres desde que hay registros, con 267 mujeres víctimas de homicidio doloso y otras 95 víctimas de feminicidio, asesinatos por razones de género, según la Secretaría de Seguridad federal.

Asimismo, el Gobierno de México reconoce más de 86.000 personas no localizadas desde 1964, de las que cerca de la mitad han desaparecido desde 2006.

Tan solo en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas, hay 160 mujeres desaparecidas desde hace 10 años, la organización civil Red Mesa de Mujeres. EFE