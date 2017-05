Denuncian irregularidades en proceso para dirigencia de SPAUJED

La planilla Azul-Oro, que encabeza Lilia Margarita Valdez y que contiende para asumir el Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico de la UJED (SPAUJED) denuncia irregularidades en el proceso, como la no presentación del padrón de votantes y un miembro de la planilla contraria que no cumple con los requisitos para participar en la convocatoria, por lo que teme que no se lleve a cabo una elección democrática ni transparente.

Informó que en procesos anteriores para esta fecha ya se tenía publicado el padrón, para que los maestros pudieran checar su nombre correcto y en la unidad que está, por lo que se hizo una solicitud al Comité Electoral para que se haga público, el cual tiene de presidente a Arturo Orozco.

Sin embargo, señaló que dentro del Comité Electoral quedó como secretaria una familiar de quien va en la Secretaría de Organización de la otra planilla, lo que puede crear un conflicto de interés y puede ser lo que está entorpeciendo las cosas.

Margarita Valdez dijo que se ha impugnado a la planilla Negra, porque uno de sus integrantes no cumple los requisitos emitidos, por lo que pretenden sea anulada la inscripción, la persona que señalan ingresó el 10 de agosto del 2015, por lo que no cubre la afiliación y descuento de cuotas de 2 años.

Piden se haga un debate público para que la sociedad y la comunidad universitaria puedan darse cuenta de los proyectos, propuestas y aclarar calumnias, “la otra planilla dice que yo no debo llegar a la Secretaría General porque voy a vender al sindicato”.

Asegura que es fundadora del sindicato y pertenece desde hace 25 años, por lo que quiere que siga creciendo, son aproximadamente unos mil 800 afiliados, pero exigen se aclare el número.

En cuanto al conflicto que se está presentando en la Universidad y los hechos ocurridos el pasado domingo, dijo que es derivado desde hace 6 o 7 años, que no se ha resuelto o que no se ha querido solucionar.

“Lamentamos tremendamente lo que pasó, el haber estado encerrados con porros, o estudiantes o con jovencitos en el Edificio Central, ver las bancas levantadas, ver a seres humanos en el suelo pateados por otros, no queremos que pase nunca, que no vuelva a pasar, hacemos un llamado a la razón, a acuerdos que se respeten”, externó.

Dijo que los sindicatos no deben estar opinando en ese sentido, la decisión de que se quede o no el rector se debe tomar en otras esferas, “decisiones que debe tomar un Consejo Universitario que lleve a cabo la elección”.