Denuncian mecánicos acoso de inspectores

Les exigen nuevo dictamen de PC, de no hacerlo multa por 32 mp

Por: Denice Ramírez

Armando Soto Luna, presidente de la Asociaciones de Talleres Automotrices de Durango, manifestó que además del refrendo que hacen cada año con las autoridades municipales se les ha estado pidiendo actualicen su formato de Protección Civil, de no hacerlo se les aplica una sanción de hasta 32 mil pesos, algo que no pueden costear y no entienden por qué las autoridades municipales sacaron esta nueva disposición.

Explicó que varios talleres han sido afectados por las multas que se les imponen con las nuevas modificaciones de ley. Sobre si consideran que esas multas y sanciones pueden considerarse un hostigamiento, como en el caso del gremio restaurantero que así lo calificó en su momento, expresó “sí, un hostigamiento, un revés, un golpe bajo que nos ha pegado bastante y del cual no podemos hacer mucho al respecto”.

Aunque este mes detalló que pararon un poco con las sanciones, en abril se aplicaron cerca de 60 actas administrativas a los diferentes talleres. Se supone que con el refrendo que cada año hacen se actualizan y va el permiso de uso de suelo, así como el dictamen de Protección Civil, pero ahora a pesar de eso les piden un nuevo documento.

Al momento de llegar a pagar el acta administrativa ante el juez se les señala que son 32 mil pesos de multa, más la regularización. Se trató de hacer un convenio para hacer el pago y se les dejó en 10 mil pesos, pero de igual manera por la situación en la que se encuentra la mayoría de los talleres se hace complicado pagar esa cantidad, lo que les impacta gravemente en su economía. Luego de ese pago de multa deben adquirir el otro dictamen para regularizarse.

Por lo que pide se haga una análisis por parte de las autoridades, pues a los talleres les está afectando el costo de un nuevo dictamen que puede ir desde mil 200 hasta 10 mil pesos, dependiendo del tamaño del negocio y los trabajadores con los que se cuenta.

No sabe por qué fue el cambio de trámites, ni han tenido una respuesta que justifique realmente por qué se estableció esta nueva medida. Argumentó que eso ocasiona que algunos talleres dejen de abrir al no poder cumplir con las obligaciones que les dictan, mientras a la informalidad no se le exigen esas cuestiones.