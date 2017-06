Denuncian nueva contaminación del río Tunal

Francisco Franco Soler, dirigente municipal del Partido Verde, denunció que nuevamente el río Tunal presenta altos índices de contaminación que pudieran responder a fallos en la Planta de Tratamiento de La Ferrería, lo que pone en riesgo ecológico a la fauna de la región y a las personas por el riego de cultivos y alimentación de ganado con estas aguas.

Mencionó que a raíz de las denuncias hechas a través de redes sociales y en algunos medios de comunicación han recorrido, junto a asociaciones ambientalistas, las aguas del río Tunal, constatando que de nueva cuenta el afluente se encuentra sucio e incluso con una nata formada por exceso de sustancias contaminantes que acaban con el oxígeno.

En ese sentido el entrevistado expresó que es necesario que la autoridad local dé respuesta a esta situación ya que es la instancia de primera respuesta puesto que es en El Tunal a donde van a aparar las aguas de desecho de las diversas comunidades asentadas en los márgenes y que para su tratamiento deben existir plantas adicionales a la Planta Oriente.

Franco Soler recordó que existe un Comité de vigilancia que fue instaurado el año pasado tras el ecocidio donde miles de peces murieron sin que Aguas del Municipio de Durango haya dado una respuesta clara sobre qué envenenó a los animales; “nos preocupa esta situación ya que la gente comercializa estos peces y con las aguas del río se alimenta al ganado”, dijo.

Agregó que dicho comité se creó y no se ha vuelto a reunir, además de que no hay miembros de la sociedad civil en él, por lo que parte de las exigencias que se le harán al Municipio es integrar a la ciudadanía a las acciones de control y limpieza del río; “es un daño al medio ambiente y un riesgo de salud y no descartamos que haya nuevamente peces muertos”, finalizó.