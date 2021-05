Deporte, empleo digno y Durango verde Principales propuestas de Andrea Terán en el Distrito 01

Con la convicción de querer hacer que las cosas sucedan y se hagan bien en el primer distrito local, la candidata Andrea Terán dio a conocer que sus principales propuestas en enfocadas en tres ejes rectores, sin que esto signifique que, de llegar al Congreso, no buscará legislar en otros rubros siempre para el bien de la sociedad duranguense.

La primera propuesta va enfocada en buscar más becas para los deportistas, así como buscar seguro médico hospitalario a deportistas de alto rendimiento, para que puedan seguir preparándose y puedan recibir atención en caso de alguna lesión.

“Como deportista desde hace 27 años, me he dado cuenta de la falta que hace ese apoyo a quienes ponen a Durango en alto en las distintas competencias a las que acuden, también lo viví con mi hija hace unos años, cuando fue representando a Durango en dos competencias de gimnasia y no obtuvimos apoyo del gobierno. Me consta esa falta de apoyo y motivación de quienes dicen representarnos, por ello es una de mis principales propuestas”, dijo Andrea Terán.

En cuanto al empleo digno, la candidata propone legislar para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como buscar que todos tengan una seguridad social.

“Durante mis 14 años de experiencia laboral, nunca conté con seguridad social, en el último año de trabajo, por fin tenía una estabilidad laboral, pero llegó la pandemia y sólo conté con esa seguridad 11 meses. Por eso buscaré legislar para asegurar que todos contemos con seguridad social”.

Y finalmente, en el tercer eje rector de sus propuestas, Durango verde, Andrea Terán buscará que se incremente el número de metros cuadrados de área verde por habitante, pues la media nacional marca 14 m2 por persona y en Durango estamos apenas en tres metros cuadrados. Además, buscará también que se fortalezca a las instituciones o entes regulatorios de la materia ambiental y aumentar las legislaciones en materia de manejo de residuos sólidos y urbanos.

“Quiero hacer que las cosas sucedan en Durango, quiero realmente generar ese cambio de mentalidad en la sociedad, de empezar a poner nuestro granito de arena, de colaborar y participar en la vida democrática para poder exigir y lograr ese impulso que tanto hace falta, pero estoy segura que sólo se lograra con el apoyo de la sociedad” añadió Andrea Terán.