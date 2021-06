Deportistas argentinos piden erradicar la discriminación hacia comunidad LGBT

Buenos Aires, 28 jun (EFE).- Deportistas argentinos del colectivo LGBTIQ+ y la asociación civil “100% diversidad y derechos” lanzaron este lunes, en el Día Internacional del Orgullo LGBT, la campaña “Jugá con Orgullo” para “promover un deporte libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

“Es necesario implementar medidas para erradicar la violencia y la discriminación a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex y más, en los diferentes ámbitos deportivos. Vivir nuestra pasión por el deporte siendo quienes somos y en libertad”, dice el comunicado publicado por la asociación.

Algunos de los deportistas que participan de la campaña son la regatista y campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 Cecilia Carranza, la jugadora del seleccionado argentino de voleibol Lucía Fresco, la primera futbolista trans profesional de Argentina Mara Gómez y el baloncestista Sebastián Vega, entre otros.

“El deporte es mi pasión, es lo que me gusta. Todos esos miedos se derrumbaron, con mis compañeros creamos un vínculo mucho más de hermandad. El orgullo es haberme podido sentir libre y ser realmente quien soy. Podemos ayudar a futuras generaciones a que ese camino no sea tan duro”, dijo Vega en el vídeo publicado por “100% diversidad y derechos”.

“Muestro lo que soy porque no tengo nada que esconder, porque estoy orgullosa de mí. Soy una persona que sale a la cancha con mucha seguridad, con ganas de seguir cambiando el mundo día a día”, sostuvo Gómez.

La tenista trans Mía Fedra contó que no se “sentía incluida en los clubes de tenis” y que recién volvió a jugar cuando se aprobó la Ley de Identidad de Género (2012).

“Me caigo, me levanto y no me importa nada. Creo que eso me hace llegar a cosas que ni yo me doy cuenta”, afirmó.

El rugbista Vito Rosti, la futbolista Luana Muñoz, la hockista trans Jéssica Millamán, el futbolista Nicolás Fernández y la balonmanista Valentina Kogan también forman parte de la campaña que fue compartida por la Secretaría de Deportes de Argentina, la Federación del Voleibol Argentino y diversos clubes y personalidades del deporte local.

“Un honor formar parte de este proyecto, aunque sea a la distancia. Hermoso ver a mis colegas y sus historias, gracias por contarlas”, comentó la campeona olímpica Carranza. EFE