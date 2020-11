Depresión por un sueño

Por articulista invitado: Koby Andres Hernandez Fernandez

Hola, no soy un escritor experimentado ni tampoco un conocedor absoluto de este tema, pero vengo aquí a contarte sobre mi experiencia con la depresión.

La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos.

COMO INICIO TODO

Hablar de cómo inicio todo involucra muchas cosas, dependiendo de tu situación pudo haber iniciado de diferentes maneras, pero en mi caso inicio así.

En los días que estaba en la preparatoria específicamente, Septiembre de 2019, empecé a llevarme bien con una mujer que en este caso la nombraremos Sofía, Sofía empezó a ser muy importante para mí de un día para otro, ni siquiera recuerdo con exactitud como sucedió, cabe recalcar que soy una persona que no muestra sus sentimientos y carece de emociones en sí.

Aquí identificamos EL PRIMER FACTOR, el cual involucra a los sentimientos, siendo una persona muy vulnerable a estos, cuando mis sentimientos se ven involucrados suelen ser algo muy fuerte y de suma importancia en mi persona.

Con esto no quiero decir que tener sentimientos hacia otra persona es algo malo,. Pero siempre tiene sus riesgos, ya que se ve afectada una parte emocional de ti.

En mi caso seguí platicando con Sofía, compartíamos gustos similares y parecía que teníamos una buena conexión, mis sentimientos hacia ella fueron incrementándose cada vez más conforme pasaban los días hablando con ella.

Aquí viene EL SEGUNDO FACTOR, al no verla en la escuela o no poder saludarla me hacía sentir mal, pero no era un bajón emocional que nos da a cualquiera cada cierto tiempo, en verdad me sentía mal, sentía que algo faltaba en mí.

Para estos casos, personas con una buena relación con su familia podrían evitar caer en problemas, como los que mencionare más adelante, si le cuentan a sus familiares lo que están sintiendo, contarles su día a día funciona demasiado.

Una vez dicho lo mal que me sentía al no poder verla, llegaron las vacaciones de Diciembre-Enero y no nos pudimos ver durante ese tiempo, pero seguíamos en contacto a través de las redes sociales, al principio me costó adaptarme pero al final le agarre el gusto a platicar con ella a distancia.

Cuando llegaron las clases en Febrero de 2020 mi felicidad se había mostrado como nunca antes en mi vida, por fin vería a Sofía después de 2 meses de estar separados, no podía esperar a entrar a mi salón y esperar a que ella llegara del suyo a convivir con nuestro grupo de amigos.

Aquí viene EL TERCER FACTOR, comencé a distanciarme de otras personas con las que convivía solo para centrar mi atención en Sofía, incluso descuide un poco la escuela que es mi principal fuerte. Aquí resalta un punto importante y son LAS AMISTADES.

En mi caso como casi no llevamos una fuerte relación ni se enteraron de cuando empecé a distanciarme. Si tú tienes amigos que puedan darse cuenta de los detalles de tu persona y cuando empiezas a cambiar es un punto a tu favor para solucionar estos problemas pero también piensa que no son adivinos y debes de ser abierto con ellos y contarles más sobre ti.

Ahora pasemos a un punto importante externo de la escuela, LA FAMILIA como ya mencione antes, contarles de tu día a día es una buena ayuda, incluso ellos pueden apoyarte si ven que tienes un problemas, pero lamentablemente la mayoría de las personas no está acostumbrada a platicar de esta clase de cosas con sus padres o hermanos por vergüenza o porque según ellos son problemas propios, tu familia esta para apoyarte en todo y sobre todo para aconsejarte, aunque a veces sus soluciones sean cosas que vayan en contra de lo que tenías planeado, siempre serán la mejor alternativa porque ellos lo primero que ven es tu bienestar.

Volviendo al tema de Sofía, las cosas según mi mente seguían yendo viento en popa, todo parecía bien, aunque en ese momento no sabía que todo iba por mal camino.

Llega el punto de inicio de la pandemia, donde por razones obvias las clases fueron suspendidas el 13 de Marzo de 2020, y otra vez volvimos a separarnos Sofía y yo, y esta vez me sentí peor porque a pesar de que ya me había acostumbrado en las vacaciones pasadas a charlar con ella a distancia, fue muy poco el tiempo que tuve para verla.

Pero para mí yo de ese entonces sucedió algo mejor, la relación con Sofía de alguna manera se había fortalecido más, y me ponía feliz solo cunado platicaba con ella, el resto del día estaba triste y desganado sin saber qué hacer con mi vida.

Ahora llegaremos a un día clave el 26 de Marzo de 2020, el día de cumpleaños de Sofía, para festejarla fuimos unos amigos y yo hasta su casa aunque estuviéramos en plena contingencia, eso no me importaba en esta situación.

Al llegar me puse de lo más feliz en el mundo, y para una persona que carece de sus emociones eso era algo sorprendente.

Ese día no fue del todo perfecto, yo en mi mente iba con las intenciones de ser el centro de atención para ella, que toda su atención se dirigiera a mi, pero no fue así, ya que fue su mejor amigo a la fiesta, y ahí me di cuenta de EL CUARTO FACTOR, me puse lo más triste que he estado en la vida, sentí que era una basura más, que había sido una pérdida de tiempo haberla ido a ver, aunque no estaba siendo ignorado, así se sintió ese día.

Después de su fiesta seguimos hablando con normalidad, ese sentimiento de abandono se había ido al día siguiente, en ese entonces me entere de que ella había regresado con su ex y me sentí aun peor, ya que me lo había ocultado, creí que lo había hecho solo para poder seguir hablando conmigo como si fuéramos a llegar a algo, todo eso en mi cabeza claro, así que me moleste con ella y deje de hablarle aproximadamente 3 días.

Pasemos a un punto importante antes de continuar EL AUTOESTIMA, sé que incluso esto de la autoestima se usa de broma entre varios de nosotros en estos días, pero no es algo que deba de tomarse a juego, alguien con poca autoestima depende mucho de lo que las personas digan o sientan por él, a veces no logramos notarlo pero incluso las palabras pueden ser un gran arma para ciertas personas, una simple bromas puede tratarse de algo serio dependiendo de la persona incluso si se trata de un conocido, y déjame decirte, no a todas las personas nos resulta fácil tener un alta autoestima, es muy difícil, necesitas apoyo para eso, la mayoría del mundo no tiene tan alta autoestima, solo aprenden a vivir con ello, o tienen algo que los ayuda a superarlo, así que no te sientas más si no logras llegar a tu meta.

Ahora hablemos de EL PUNTO DE DECLIVE, estaba hablando con Sofía, y un día dejo de contestar, y me sentí mal, le envié mensajes normales, la llame, le hable por redes sociales, pero no recibía respuesta y eso hizo que me preocupara. Tiempo después me entere de que ella había tenido un bajón emocional, y que su madre le había quitado el celular porque según ella le hacía daño estar tanto tiempo al teléfono. Le pregunte si podía ayudar en algo, pero me dijo que no, que siempre se siente así, y que iba a pasar, que no debía preocuparme. Dejamos de hablar. Me dio un ataque de ansiedad y no quería comentarle a mis padres por vergüenza y porque no quería preocuparlos, pero al final termine comentándole a mi mama lo que me había pasado, me llevaron al doctor y me dieron medicina para que no me molestara tanto la ansiedad y unas pastillas para dormir ya que la ansiedad me había dificultado el poder dormir y nos citó para la siguiente semana para ver como seguía.

Porque sucedió todo esto te preguntaras, la respuesta más simple es que sentía que no podía ayudar a las personas, y mucho menos podía ayudar a la persona a la que amaba en ese entonces es decir Sofía. Me sentí impotente y una persona inservible, porque la única persona de la que recibía aprecio estaba en mal estado y yo no podía hacer nada para solucionarlo, solo sería un estorbo.

Ahora veremos ALGUNOS FACTORES QUE DAN A LA DEPRESION, te sientes culpable por todo lo que sucede a tu alrededor? Crees que hay demasiadas responsabilidades en tu contra? Crees que recibes cosas que no mereces pese a ser la mejor persona que puedes? Sientes demasiada presión proveniente de las personas? Si algo de esto pasa puede que haya algún problema, no necesariamente un cuadro depresivo, pero algunos problemas emocionales pueden estar presentes.

Continuando con la cita que tenía con el médico, al llegar por fin pude abrirme con una persona sobre cómo me sentía y el doctor detecto que posiblemente tendría un cuadro depresivo y que requería valoración psiquiátrica, pero les dije a mis papas que no creía necesidad la valoración psiquiátrica y mejor me llevaron al psicólogo, donde pude platicarle sobre mis problemas, de abuso infantil, violencia de género, baja autoestima y mi carencia de emociones. Y así termino mi sesión con el psicólogo.

Sofía aún seguía pensando en su novio y yo me sentía rechazado pese a que un día nos habíamos dicho lo que sentíamos el uno por el otro, así que sentí que tenía una oportunidad para poder estar con ella, ya que Sofía decía que quería terminar con su novio pero quería que el terminara con ella, en mi mente estaba emocionado porque yo quería estar con ella, de verdad me gustaba.

Un día que invite a Sofía junto con unos amigos a mi casa, específicamente el 1 de Junio de 2020, después de esos días le comente a una amiga lo que había pasado aquel día, me había besado con Sofía, pero mi amiga me dijo, que ella solo me estaba dando alas y que ella incluso lo había dicho cuando se fueron juntos en un taxi, Sofía había dicho que fue raro estar en mi casa porque yo era su ligue de cuarentena. Al leer esas palabras de mi celular, mi mundo se derrumbó, fui un juego, solo era entretenimiento durante la cuarentena, así que decide dejar de hablarle a Sofía sin darle explicaciones, y ese día, aproximadamente 7 u 8 de Junio, estaba tan mal que decide intentar terminar con mi vida, ese día tome un cuchillo y lo apunte hacia mi vientre, el miedo me gano así que no pude suicidarme.

Ahora COMO SE SIENTE CUANDO ESTAS A PUNTO DE SUICIDARTE O PLANEAS HACERLO, tu mente arde, estás pensando en cómo morir, en mi caso pensé en como morir de una manera indolora, piensas en todas las opciones, y te imaginas como estarás después de hacerlo, piensas en que estarás descansando de todo el sufrimiento que tienen en ese momento.

Después de no poder lograr suicidarme seguí pensando en las palabras de Sofía, me seguía mortificando, pero decidí volverle a hablar fingiendo que me había sentido mal por otras razones y al final le pregunte si lo que me había dicho mi amiga era verdad y ella lo negó, a día de hoy no sé si es cierto.

Decidí creerle a Sofía y todo siguió como de costumbre, pero aquí viene EL QUINTO FACTOR, el engaño, empecé a convencerme a mí mismo de que Sofía no podía haber dicho algo así, que ella había dicho que me quería, y así todo eso después se convirtió en un problema, por ejemplo a Sofía un chico se le confeso y le pregunto si podría tener una oportunidad con ella a lo que ella me dijo que le había dicho que no, a día de hoy ellos están ligando por decirlo de alguna manera, en ese entonces le creí, en mi mente yo era el único para ella y todo lo que ella decía para mí era un hecho verídico.

El 7 de Julio convencí a mi mama de que ellos pasaran por Sofía a su casa para que estuviera conmigo, ya que ella me hacía feliz, y si se cumplió y fueron por ella, ese día que ella estuvo en mi casa, ella quiso tener relaciones y yo no quería, pero para no perderla por algo así accedí, y eso me hizo sentir usado, pero con el tiempo al saber que era por ella se me pasaba todo lo malo.

Sofía seguía obsesionada con su novio así que en mi mente, solo surgió una idea, volvería a intentar suicidarme para así llamar su atención y que ella se fijara en mí, porque me ponía muy triste el saber que no era su primera opción, termine tomando cerca de 6 pastilla de clonazepam, y mi mama se dio cuenta y me llevo al hospital, me hicieron un lavado de estómago y Sofía fue a visitarme ese día por lo sucedido, y en mi mente pensé que había tenido éxito, pero, ese sentimiento no se iba, Sofía seguía con su novio, y yo estaba tan triste que decidí ya ponerle fin pero haciendo que todos se enteraran, deje un mensaje de despedida con el nombre de Sofía y el número de mi mama para que pudieran avisarle que había muerto, afortunadamente le avisaron muy rápido a mi mama y ella actuó rápido y una conocida llego a hacerme un lavado de estómago. Todo esto sucedió el 9 de Julio de 2020

EL SEXTO FACTOR, creer que todo está bien, realice acciones que afectaban mucho a mi salud y todo porque creí que era lo correcto, ponte a pensar antes de hacer algo así, porque algo que afecta a tu salud nunca va ser una opción para solucionar un conflicto que tengas, platica con alguien de confianza y cuéntale como te sientes y si puede estar contigo mucho mejor.

Al día siguiente después del lavado de estómago me llevaron al psiquiatra donde le comente todos mis problemas y el determino que efectivamente padecía de una depresión muy severa y que lo mejor era internarme, pero que la decisión era mía, por mi bien decidí internarme, al inicio pensé que todo era por mi bien, pero conforme iban pasando los días más entraba en desesperación y quería salir, quería salir para ver a Sofía, me puse muy intenso y amenace con no seguir el tratamiento si no me sacaban del internado, pero mi papa decidió que no, que debía seguir el tratamiento y para controlarme y evitar que me hiciera daño, me ataron a una cama y ahí estuve 5 días hasta que ya estuve más calmado.

EL SEPTIMO FACTOR, la desesperación, por lo menos en mi caso la desesperación de que nadie te está entendiendo y que tú tienes toda la razón y son los demás los que se equivocan es muy fuerte, hasta que pierdes el razonamiento y empiezas a hacer cosas fuera de proporciones.

Después de terminado mi internado lo único que quería era volver a ver a mi familia, a Sofía ya la había pasado a un segundo plano, pero no por eso era menos importante para mí, aunque el día que Salí del internado el 1 de Agosto de 2020, Sofía fue de sorpresa a mi casa para darme la bienvenida, volví a sentir emoción de verla, pero algo volvía a mí siempre que estaba con ella, ese sentimiento de tristeza seguía.

RECOMENDACIÓN, popularmente se cree que ver a un psicólogo es significado de algún problema mental, pero no siempre es así, todos necesitamos ayuda psicológica por lo menos una vez, para así evitar que la enfermedad de la depresión se siga propagando.

Al ir a mi primera cita con el psiquiatra después del internado el 15 de Agosto le comente lo que sucedía con Sofía en esos momentos, su recomendación fue que aclarara las cosas con ella, ya que Sofía solo me estaba confundiendo y que no se le hacía justo que aun ella sabiendo cual es mi situación actual siguiera conmigo de esa manera.

Decidí hacerle caso e inmediatamente saliendo del consultorio le pregunte si en realidad íbamos a llegar a algo, después de platicar, quedamos que aunque sintiéramos lo mismo, lo nuestro nunca iba llegar a nada. En ese momento sentí un gran alivio dentro de mí, tal parece que necesitaba dejar a Sofía de lado para poder estar bien conmigo mismo.

Después de eso seguí hablando con Sofía de todos modos aunque ya más distante y mi mama me decía que terminara mi amistad con ella, y a día de hoy Sofía y yo ya no somos amigos y he mejorado bastante desde entonces y puedo decir que ahora me siento como alguien nuevo.

Cuando caes en la depresión aprendes muchas cosas, muchas sobre ti mismo y otras cuantas sobre la gente que te rodea, yo aprendí lo mucho que me estima mi familia, aunque no fuera de la manera adecuada.

También aprendí que pese a que esos días donde estas sin energía y te levantas sin ganas de hacer nada sean constantes, puedes superarlos haciendo alguna que otra actividad, como en mi caso es escribir esto para ustedes.

Te das cuenta de la gente que en verdad está para ti, y de la gente que solo esta para dañarte.

Te das cuenta de alguna forma de lo que te hace feliz, lo que te motiva día con día a seguir adelante.

Las metas que veías pérdidas, las vuelves a recuperar, incluso con más pasión que antes.

La depresión es una enfermedad que ataca y muy horriblemente dependiendo de cómo lo quieras ver, pero con tu fuerza y el apoyo de las personas que te aman, todo se puede resolver.

Tendrás tus bajones en algunos periodos, pero eso es lo de menos, lo importante es que ya aprendiste a cómo enfrentar todo esto, a cómo llevar las cosas de una manera racional y que sea benéfica para ti.

Y lo más importante, te das cuenta que lo más valioso en esta vida eres tú mismo, tú mismo que ayudas a las personas, que inspiras a los demás, que los motivos con tu alegría y dedicación, con la pasión que tienes por cumplir todos tus sueños, por la gente que espera lo mejor de ti y a la que no defraudaras, conocerás nueva gente que está dispuesta a apoyarte, y aprenderás lo inmenso que es este mundo, y que aún está lleno de posibilidades, que no por un problema se acabó todo para ti.

Otra cosa importante, aprendes a ser tú mismo.

-Koby Hernández 5-F EPD

PREGUNTAS ACERCA DE ESTE TEMA

¿Cómo describiría a la depresión?

-Como una tristeza que perdura mucho tiempo, puede haber una razón real o a veces no puede haber una razón específica para sentir esta tristeza, hay variaciones en la depresión pudiendo combinarse con la ansiedad, unos días puedes estar muy eufórico y después vuelves a los días de baja energía, incluso esta la depresión estacional donde te puede dar la depresión por el clima.

¿En qué rango de edad está más presente esta enfermedad?

-No hay una edad en específico para esta enfermedad, incluso hay depresión en los niños, tanto como en los jóvenes, adultos y adultos mayores.

¿Cree que el tratamiento psicológico deba ser algo cotidiano para evitar estos casos?

-En cuanto a evitar estos casos de depresión si es muy recomendable acudir al psicólogo, por lo menos una vez al año tan si quiera para checar como estas en estado de ánimo y así poder evitar que la depresión sea más severa.

¿Qué recomienda a padres de familia que tratan con hijos con este problema?

-Lo mas recomendable para los padres de familia es que el hijo se mantenga activo, ya sea tanto actividad física como actividad mental, también es importante la comunicación, saber cómo se sienten sus hijos y sobre todo la convivencia con estos para que así pueda existir una confianza entre las dos partes.

¿Psicológicamente que síntomas presentan las personas con depresión?

-falta de energía, falta de ganas de hacer las cosas, sensación de tristeza, a veces esos vacíos existenciales que a todos nos pasa, como lo típico que dicen que te falta tu media naranja, aunque ya estemos completos.

¿La depresión es término de intento de suicidio?

-No necesariamente, ya que hay diferentes tipos de depresión, las depresiones severas si pueden conducir a esos intentos de suicidio, en el caso de una depresión ligera te sientes triste desanimado pero no con las ideaciones suicidas.

¡¡GRACIAS A LA PSICOLOGA SUGEY NEVAREZ POR RESPONDER A ESTRAS PREGUNTAS!!

