Desabasto de gasolina negativo para sector comercial

Los problemas que se presentan con el abasto de gasolina tendrán efectos negativos en el sector comercial, especialmente en el caso de los municipios donde se acentúan estos problemas y obligará a quienes requieren el combustible a buscar otras opciones para abastecerse, señaló Teófilo Cháidez, dirigente de la Cámara de Comercio del Sector Social.

Al referirse a la situación que se presenta desde hace días tanto en esta ciudad como en el resto del estado, con el registro de escasez de combustible en distintas gasolineras en las cuales se surtían tanto los vehículos de los negocios como los ciudadanos, ahora no pueden dar servicio, para señalar que resulta incomprensible que se presente tal circunstancia, pues todo parece indicar que para Pemex existen estaciones privilegiadas, pues unas tienen abasto suficiente y otras nada.

“El problema que tenemos en estos momentos es principalmente en los municipios, donde por ejemplo una persona puede viajar de aquí a Parral y puede toparse que en la gasolinera donde puede recargar que es en Rodeo o en La Zarca, llegue y no encuentre, entonces ahí se tiene que ir a las rancherías a conseguir combustible por otros medios”, dijo textualmente el presidente de la Cámara, al manifestar que se trata de una situación que afecta mucho a quienes tienen que transportar mercancía de otros estados.

Agregó que se trata de una situación que no se tenía contemplada, que nunca había pasado en Durango que se diera un desabasto, excepto cuando inició el actual gobierno federal, pero hasta el momento no se había presentado tal circunstancia y no se tiene información al respecto, pues puntualizó que nadie dice nada.

Insistió en que el problema es que los expendedores de gasolina cierran sus negocios porque no pueden sostener el pago de salarios si no tienen ingresos, y todo lo que implica mantener estos establecimientos, para señalar la necesidad de que el gobierno del estado y el federal pongan atención a esta situación, pues afecta a gasolineras que por su ubicación son estratégicas, necesarias, pues muchas personas que llegan a recargar combustible y no encuentran, tienen que buscar opciones de abasto que son irregulares.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp