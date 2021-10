Desabasto de medicina afecta productividad de empresas

La falta de medicamento en el IMSS está golpeando fuertemente a las empresas locales, ya que son constantes las ausencias de los colaboradores por complicaciones de salud derivadas de diabetes y otros padecimientos, informó el presidente de la Canacintra, Eduardo Rodríguez Gálvez.

Indicó que un gran número de trabajadores de las empresas agremiadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Durango son pacientes diabéticos que necesitan de dosis controladas de insulina para sobrevivir, la cual tiene un costo muy elevado en el mercado.

El entrevistado indicó que existen varios casos en distintas empresas donde se ha afectado de manera importante la productividad ante la disminución de personal activo; “una baja de producción en un área terminará afectando el trabajo de toda la planta, ya que por los que faltan se sobrecarga al resto”.

Es por ello que el constante desabasto de dicho implemento pone en riesgo la salud de los trabajadores, así como su economía; “lamentablemente siempre hay retraso de medicamentos, a veces los hacen esperar un mes. Muchos jefes están poniendo de su bolsa para mandarlos a los consultorios similares”, dijo.

Rodríguez Gálvez calificó de grave esta situación, ya que la iniciativa privada cumple en tiempo y forma con sus aportaciones al Seguro Social y esto no se ve reflejado en la eficacia de los servicios de salud que presta esta institución a los derechohabientes, los cuales también pagan sus impuestos.

“Consideramos elevado lo que aportamos al IMSS únicamente en relación a lo que recibimos y reciben nuestros colaboradores. Si estuvieran bien atendidos el costo no sería mucho. Por eso vamos a reunirnos con el delegado, pues él insiste en que no hay desabasto, pero eso no es lo que percibimos”, lamentó.

