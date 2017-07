Desafía mexicana María Hinojosa barreras para periodismo latino en EUA

Por Maurizio Guerrero. Corresponsal

Nueva York, 3 Jul (Notimex).- La periodista mexicana María Hinojosa, quien produce y conduce algunos de los programas de radio y televisión sobre latinos más influyentes en Estados Unidos, ha forjado una carrera que rompe toda clase de barreras para los hispanos en el periodismo estadunidense.

Nacida en la década de 1960 en la Ciudad de México y llevada en su infancia a la ciudad de Chicago, Hinojosa ha sido la primera mujer latina en numerosas salas de redacción y producción mediática en Estados Unidos, incluyendo los canales de televisión CNN y CBS.

Desde 2010, además, fundó y dirige su propia empresa, Futuro Media Group, creadora de la serie Latino USA, distribuida por la radio pública NPR, así como del programa de televisión America by the Numbers (Estados Unidos por los números), de la televisora cultural PBS, entre otros.

“Con un gobierno que se enfrenta a los mexicanos, los inmigrantes, los periodistas y las mujeres, y en especial con aquellas con el pecho plano. O sea, con un presidente que ha insultado todo lo que yo represento, creo que mi trabajo es ahora más importante”, aseguró.

Ganadora de al menos una docena de galardones, entre los que destacan cuatro Premios Emmys, en siete años Hinojosa ha logrado consolidar la primera organización periodística sin fines de lucro dirigida por una latina en Estados Unidos.

En entrevista con Notimex en sus oficinas del vecindario de Harlem, Hinojosa expresó que durante sus estudios en Nueva York, en el sistema de la prestigiosa Universidad de Columbia, luchó por descubrir su identidad en una ciudad donde entonces había escasos mexicanos, a diferencia de Chicago.

Un programa de radio, con discos adquiridos en sus frecuentes viajes a México, la conectó con la cultura mexicana y su identidad latina en una urbe anglosajona y afroamericana. Su incursión en la radio, además, la puso en camino del periodismo, dominado casi por entero por hombre blancos.

“Fue cuando durante la universidad voy a México y me encuentro con periodistas mexicanas trabajando en La Jornada, Unomásuno, Canal Once, Radio Universidad, cuando veo a mujeres latinas periodistas, lo que me inspira a creer que yo podría ser periodista”, declaró.

Hinojosa inició su trabajo en la Radio Pública Nacional (NPR), donde ofreció una perspectiva entonces única, la de una mujer migrante mexicana, educada en una de las mejores universidades de Estados Unidos y que había viajado por el mundo.

Su trabajo paulatinamente la lleva a romper barreras para periodistas latinas en los canales PBS, CNN y CBS, donde es actualmente la primera hispana que colabora en el programa “CBS Sunday Morning” (Mañana de domingo en CBS).

“Mi experiencia es verdaderamente increíble pero en esa temporada siempre trabajo para otra gente. Mis ideas de reportajes debían ser siempre aprobados por otros, en general por hombres blancos, quienes decidían si mis aportaciones son válidas o no lo son”, señaló Hinojosa.

Bajo esas condiciones, Hinojosa comprende que la comunidad latina ha sido ignorada por los medios de comunicación. En efecto, existen cadenas como Univision y Telemundo, pero se dirigen más a un público migrante de primera generación que habla poco inglés y prefiere el español.

Las historias de los latinos como la propia Hinojosa, de individuos que estudiaron su carrera en Estados Unidos o de los hijos de inmigrantes que a menudo hablan mejor inglés que español, parece escasamente representada en los medios de comunicación y en sus análisis más ambiciosos.

“Cuando se publica el censo de 2010 y nos damos cuenta de que la población latina crece 43 por ciento, los medios siguen sin entender que la importancia de representar a la diversidad tiene que ver menos con una decisión de ser inclusivos y más que con una realidad del mercado. Punto”, aseveró.

En este vacío, Hinojosa crea Futuro Media Group, una organización con 20 empleados de media docena de países latinos, tanto inmigrantes como nacidos en Estados Unidos, así como directivos afroamericanos y judíos. Ese mosaico aspira a brindar una visión variada de la realidad del país.

La misión puede ser vista desde un punto de vista ético y de mercado, pero sus historias generan también una directa incidencia en la vida de los latinos de carne y hueso, de personas que en el discurso oficial del gobierno son criminales y oportunistas, elementos que dañan al país.

Hinojosa tiene contacto con estas personas, estos jóvenes, en su clase de la Universidad DePaul en Chicago, donde a menudo ella es la única profesora latina que han tenido en un país “donde no se ven reflejados” y muchas de cuyas instancias oficiales “les repiten que no valen nada”.

“Siento una enorme responsabilidad. Fue por eso que cree esta organización, porque sentía no sólo fuego sino explosiones en las entrañas por lo que nos hace falta decir. Ahora en 2017 son erupciones volcánicas lo que siento por lo que debemos decir y por la presión de decirlo bien”, afirmó Hinojosa.