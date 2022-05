Desaparecidos 152 mdp de uniformes escolares

*Fueron aprobados por el Congreso para su elaboración

Por: Andrei Maldonado

La diputada local Sandra Amaya Rosales señaló que es una inconsistencia que el Gobierno del Estado diga que no hay recursos para los uniformes escolares cuando se aprobaron 152 millones de pesos para su elaboración en el ciclo escolar 2022-2023.

Indicó que desde hace meses los diputados de Morena, e incluso de otros partidos como el mismo PRI, han pedido al titular de la Secretaría de Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina, se presente a declarar ante el Pleno del Congreso para conocer el estado que guardan las finanzas estatales.

Manifestó que es inconcebible que se diga que no hay dinero para hacer los uniformes, cuando es un recurso ya etiquetado en el presupuesto; “pueden robarse lo que quieran, pero con nuestros niños no. No desaparezcan el dinero de nuestros niños ¿gobernador Aispuro, en dónde quedó ese recurso?”.

La legisladora indicó que los diputados insistirán en llamar a cuentas al titular de Finanzas del Gobierno del Estado sobre este y otros faltantes, como es el adeudo a constructores, médicos, maestros y proveedores, ya que el estado en que se dejará al gobierno se avizora como muy reprobable.

Amaya Rosales manifestó que, aunque el siguiente gobierno trabaje en devolver los uniformes escolares, es fundamental saber qué pasó con el dinero; “ya no pedimos que aparezca el dinero, ya cuando menos que salga el secretario de Finanzas a dar la cara, a declarar cuando menos por dignidad”, expresó.

Cabe recordar que fue la diputada quien en la sesión ordinaria del 3 de mayo solicitó someter a votación la decisión de hacer llamar al secretario de Finanzas a declarar, propuesta que fue rechazada por diputados del PAN y el PRI y que generó la salida de la sesión de los legisladores morenistas.

