Descarta editor de “Político” muerte de periodismo escrito

Madrid, 11 May (Notimex).- El editor en Europa de la organización periodística “Político”, Matthew Kaminski, descartó hoy aquí que el periodismo escrito haya muerto, y consideró que la crisis que viven muchos medios puede resolverse con un aumento de suscripciones.

En la conferencia “¿Qué te pasa Europa?” de las jornadas “Conversaciones” que organiza la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, refirió que los modelos de negocio de la prensa “no se puede fiar solo de los ingresos por publicidad”.

“El usuario, el consumidor, tiene que pagar. Estábamos regalando algo que es muy caro de hacer”, dijo en relación a los costos de hacer periodismo que tienen muchos medios que no cobran sus servicios por internet.

Ante estudiantes, académicos y periodistas, Kaminski explicó que las grandes marcas de medios como The New York Times, The Washington Post y otros han trabajado recientemente en “saber cómo transformar la fidelidad en modelo de negocio rentable”.

Reconoció la dificultad de llegar a un nivel rentable en que los ingresos sean superiores a los gastos, algo por lo que aún “Politico” trabaja mediante los segmentos enfocados a lectores interesados en temas, instituciones, problemáticas y que pagan por ello.

“Todavía no somos rentables, vamos a serlo. Hay inversionistas, modestos pero los tenemos”, dijo.

Recalcó que el principal producto de su organización es Pro, que se enfoca a asesores políticos, organizaciones, diversas y empresas multinacionales, que es leído por gente que toma decisiones.

“Hay un público en todos lados, que está interesada en un periodismo político inteligente hecho también desde lo local”, destacó.

Abundó que por ejemplo, en Reino Unido el triunfo del “Brexit” (la salida del país de la Unión Europea) les abre la oportunidad de potenciar su edición europea desde Bruselas, “porque hay mucho interés en saber qué pasa en la Comisión Europea” con este tema.

Kaminski apuntó que actualmente tienen una edición en alemán específica para Alemania, y que se estudia la posibilidad de editar en otro idioma aunque se revisa con mucha cautela al ver que no siempre funciona el modelo de simple traducción.

“En muchos casos tendría que ser un medio local, nativo, para hacer que funcione”, añadió.