Descarta fiscal anticorrupción separarse del cargo

*Afectados por mi trabajo, los que me quieren fuera: Héctor García

Por: Martha Medina

“No me voy a separar del cargo, la ley me da la posibilidad y el respaldo para que continúe en esta actividad”, dijo el fiscal estatal anticorrupción, Héctor García Rodríguez, al manifestar que el criterio de la Corte con los temas garantistas le permite continuar al frente de la dependencia, pues se trata de uno de los derechos fundamentales que se tienen que respetar.

Al referirse a la situación en la que se encuentra, el fiscal manifestó que aunque se han dicho muchas cosas en los últimos días, en realidad se trata de un informe que presentó a solicitud del juez cuando se promovió un amparo en contra de actos realizados por él mismo, el cual se respondió.

Puntualizó que sabe lo necesario para demostrar que no se falseó la verdad en ese informe y que tiene toda la posibilidad de tener libertad de una forma definitiva, “que quede claro, no son hechos de corrupción, no es más que un acto procesal en el que está todavía por verse si es o no indebido”.

Agregó que esta situación ha despertado una ola de críticas, una corriente que dice que se tiene que separar del cargo, manifestó que no será así porque la ley le da la posibilidad y el respaldo para continuar en la Fiscalía, por el criterio que la Corte ha dado en los temas garantistas, pues no hay disposiciones legales que puedan ir contra ese criterio.

Al mismo tiempo, puntualizó que no es inocente, que sabe que está en lucha contra quienes no quieren que esto funcione, pues consideró que esto obedece a que algunos grupos están siendo ya incomodados por la actuación de la Fiscalía, que buscan disfrazar todo de cuestiones legales para hacerlo ver como delincuente, con toda la intención de quitarle legitimidad a la institución.

Manifestó que aunque sabe que hay grupos detrás de esta situación, no tiene los elementos formales para poder acusarlos, pero definitivamente se lastiman intereses, por lo cual manifestó que en la Fiscalía existe un proyecto que se busca consolidar y que no se puede abandonar en estos momentos, con la certeza de que no se hacen cosas indebidas.

Con respecto a la posibilidad de una destitución, el fiscal manifestó que esta determinación no se puede tomar por un hecho que se tiene que ventilar, pero si llegara a darse el caso, apuntó que una determinación en este sentido se combatirá legalmente “sabemos que la legalidad nos respalda a nosotros, si llegamos a esos escenarios, pues nos vamos a defender”, concluyó.

