Descarta SSD brote de hepatitis en Durango

Luego de que se diera un reporte de hepatitis en la localidad de Ignacio Rayón, el secretario de Salud, Sergio González Romero, manifestó que se envió una brigada de atención, pero se descartó dicho brote, solo una persona resultó con este diagnóstico, además de que se cuenta con las vacunas necesarias para atender cualquier caso.

Reiteró que fue un solo caso y no se encuentra ninguna persona en observación, reconoció que hubo un tiempo en que no se podían encontrar las vacunas y posiblemente las personas la adquirían de manera particular, pero ahora se encuentran con la disponibilidad suficiente para repartirlas en donde sea necesario. Aunque no precisó el número de dosis que se tienen, determinó que es un lote suficiente.

Fue el día 29 de agosto cuando personal de la Secretaría de Salud acudió a dicho poblado a realizar una entrevista con habitantes de la comunidad y tratar de resolver el reporte de un posible brote de hepatitis o foco de infección.

Se dio a conocer que solo fue un caso de hepatitis A, que no se dio dentro de ninguna institución educativa, pero se determinó que el agua pudo ser lo que derivó esta infección. Se le brindó una plática a toda la comunidad en las instalaciones de la telesecundaria para prevenir esta enfermedad infecciosa.

La atención para esta localidad corresponde al Centro de Salud 2 “Carlos Santamaría”, se había determinado la posibilidad de que fueran 13 casos, con una población expuesta de 155 personas, por lo que se implementaron algunas acciones.

Se recomendó tomar medidas higiénico-dietéticas, lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, hervir el agua para consumo, desinfectar frutas y verduras, hacer la limpieza del sanitario con cloro, además de notificar cualquier síntoma al área de Promoción de la Salud y Coprised.