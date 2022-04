Descarta STPS realizar desfile por Día del Trabajo

Después de dos años en los cuales se presentaron dificultades en materia económica por la pandemia, en esta ocasión de conmemorará el “Día del Trabajo” con un acto cívico que se realizará en el asta monumental el 1 de mayo, con la presencia de líderes sindicales, pero no habrá desfile, debido a los riesgos que puede plantear reunir a 20 mil personas, en el tema de la salud, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social, Israel Soto Peña.

El funcionario recordó que se trata de “una fecha muy importante para la clase trabajadora, para el sindicalismo internacional, hoy después de un proceso de prácticamente dos años de dificultades en materia económica, que quien más padece sin duda estas adversidades es la clase trabajadora que día a día se esfuerza por salir adelante”, señaló, al manifestar que se acordó de manera unánime, en busca de conmemorar y continuar con la lucha y las exigencias de parte de los trabajadores, realizar este evento en el lugar mencionado anteriormente, el día 1 de mayo.

Dijo que se espera un evento importante, donde habrá líderes sindicales en el evento, exigentes de sus derechos, de sus consignas, a los patrones, para puntualizar que no se dejará de lado esta conmemoración, aunque se llevó al acuerdo de que a causa de la crisis sanitaria que todavía no termina y los riesgos que implica hacer un desfile con por lo menos 20 mil personas, se decidió no llevarlo a cabo.

En su lugar, se efectuará el evento conmemorativo mencionado anteriormente, que será para los trabajadores de la entidad y en el cual podrán plantear sus inquietudes a través de los dirigentes de distintos sindicatos.

El secretario reconoció que sin duda, entre los temas que se presentarán en estas fechas, estará el relacionado con los salarios, debido a que los aumentos de los productos básicos han afectado el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo cual manifestó que continuarán los esfuerzos para atender el rezago histórico que se tiene en la materia y con ello, lograr mejorar los ingresos que tienen actualmente con la llegada de empresas que paguen mejores sueldos, así como con una mayor capacitación de la mano de obra.

