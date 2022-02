Descarta Tribunal de Justicia aplicar medidas de austeridad

A pesar de que en este año se tendrán limitaciones en el tema presupuestal, esta situación no impedirá que se trabaje y que se gestionen apoyos para sacar adelante algunos proyectos que se tienen para los siguientes meses, señaló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ramón Guzmán Benavente, quien dijo que no se prevén medidas de austeridad porque los recursos disponibles no dan margen para ello.

“Lo mas importante es organizarnos para que toda actividad que llevemos a cabo tenga su eficiencia y por tanto repercuta en una mejor labor jurisdiccional, no se tienen muchos recursos para ello, sin embargo se trata de un discurso que debe hacerse a un lado y trabajar con determinación”, dijo textualmente.

Recordó que en días pasados estuvo en la Ciudad de México, con el presidente de la Corte, el secretario del Trabajo y el Consejo de la Judicatura Federal, en busca de recursos, capacitación, apoyos de toda índole, a través de una gestión que confía en que prosperará en los siguientes meses.

Con respecto a la aplicación de medidas para reducir gastos en el Tribunal de Justicia, reconoció que no se contemplan, debido a que “no hay margen para eso, porque se tiene exclusivamente para pago de nómina y gasto corriente; van a surgir algunas cosas extraordinarias en cuanto a obra, apoyos de lo que es el FAS, y la Secretaría Federal del Trabajo está por resolver la posibilidad de construir un juzgado laboral en Durango y otro en Gómez Palacio”, dijo textualmente el magistrado, al señalar que se trata de expectativas que se espera que prosperen para dar atención a temas prioritarios, como los mencionados anteriormente.

Finalmente, el funcionario manifestó que se dará continuidad al trabajo que se realiza en cuanto a la gestión de recursos para resolver el tema de infraestructura que se requerirá en los siguientes meses para cumplir con los objetivos que se tienen en las distintas áreas para este año.

