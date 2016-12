Descartan cacería de brujas en caso de exfuncionarios

No hay una sola dependencia en la que no se hayan encontrado irregularidades, manifestó Galdino Torrecillas Herrera, consejero jurídico del Gobierno del Estado, pero aclaró de manera concreta que no es cacería de brujas, pues todos los procesos se están llevando de manera legal, así como solo les corresponde presentar las denuncias en el caso que sea necesario y ya será competencia de la Fiscalía darle seguimiento.

Galdino Torrecillas fue enfático al comentar que el proceso que se está llevando no es cacería de brujas, “las personas que se ampararon, a conciencia de cada quien, no vamos por nadie, simplemente todo lo hacemos de manera legal, no actuamos de manera arbitraria, se hace conforme a lo que estamos detectando y demostrando”.

Afirmó que por parte de los auditores no hay dependencia en la que no se hayan encontrado irregularidades, en las audiencias comparecieron los abogados y no los funcionarios, el proceso va a seguir y puede durar hasta 6 meses para tener los resultados finales, por lo que en caso de ser necesario se presentarán las denuncias correspondientes en base a lo que se determine.

De llegar a algún caso, señaló que ellos solo interpondrán una denuncia, pero será la Fiscalía o la autoridad correspondiente la que dictamine cómo se va a proceder.

Sobre el monto que se tiene como suma de las irregularidades, Galdino Torrecillas mencionó que es una cantidad considerable la que se está detectando en cuestiones no comprobables, sin embargo no dio un aproximado, “sería irresponsable dar una cantidad, pero sí es importante, se han encontrado situaciones anormales, no se pueden hacer señalamientos, la autoridad determinará las responsabilidades”.