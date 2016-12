Descartan daños en viviendas del San Sebastián

Tomás Mitre Camargo, titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, descartó que existan daños en las viviendas de la privada San Sebastián aledañas a la construcción de un complejo de vivienda vertical, asegurando que son infundadas las acusaciones en torno a que el Municipio atente contra el patrimonio de estas familias.

Señaló que de siete viviendas afectadas van cuatro que han sido atendidas en los muros que colindan con el edificio multifamiliar ya que es esta la única falla real confirmada por el personal del área a su cargo; “se trataba de muros huecos sin castillos, por lo que tarde o temprano se iban a agrietar. Aún así se les resarció con enjarres nuevos”, aseveró.

El entrevistado fue enfático en recalcar que no existen fallas estructurales en ninguna de las viviendas ni tampoco se ve afectada su infraestructura hidráulica; “la gente que accedió a recibir el apoyo no reporta ninguna queja. Las otras personas acusan que no sirve el boiler solar por falta de luz y eso es falso. Tampoco han perdido ventilación”, expresó.

El funcionario municipal aseguró que la empresa a cargo de esta obra, Desarrollos Infraestructura y Servicios, S.A. de C.V., está en regla con todos sus trámites y la construcción del edificio cumple con la normativa municipal; “en todo momento se cumple con los límites de vecindad establecidos. El convenio es de forma indefinida con la constructora”, dijo.

Mitre Camargo expresó que la intención del alcalde capitalino ha sido la de apoyar en todo momento cualquier daño que los vecinos de la zona pudieran tener en torno a esta construcción, sin embargo los quejosos deben tener en cuenta que la privada San Sebastián no tiene permiso de zona residencial, por lo que incluso están fuera de la regla al cerrar la calle.