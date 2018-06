Deschamps: “El VAR ha permitido corregir un error”

Kazán (Rusia), 16 jun (EFE).- Didier Deschamps, seleccionador de Francia, celebró hoy el uso del VAR, el asistente arbitral de vídeo, que otorgó a su equipo un penalti en el encuentro ante Australia (2-1), y dijo que la tecnología “permitió corregir un error”.

“No quiero hablar mucho sobre la utilización del vídeo, aunque hoy haya actuado a nuestro favor. Ha permitido corregir un error. El árbitro no vio que hubo falta y rectificó”, respondió Deschamps en la rueda de prensa posterior al choque tras ser cuestionado sobre la acción del gol de Antoine Griezmann, que llegó por una falta dentro del área de Josh Risdon sobre el ‘Principito’.

“En el momento que se corrige un error es positivo. No puedo decir que sea más fácil, ya que nosotros lo sufrimos en un partido amistoso y la decisión fue en contra nuestra. Así son las cosas y hay que acostumbrarse. Sabíamos que en ciertas situaciones se podría usar el VAR”, añadió.

Los ‘Bleus’, en su estreno en Rusia 2018, superaron con muchos aprietos a una aguerrida selección australiana por 2-1, gracias al mencionado tanto de penalti de Griezmann y a otro de Paul Pogba a poco del final, en el que la tecnología de línea de gol facilitó la labor arbitral al comprobarse que el esférico había entrado en su totalidad.

“El primer partido siempre es importante. Hemos logrado la victoria y estamos en un buen momento. Nos enfrentamos a un buen equipo australiano, que ha jugado bien. Creo que nos ha faltado algo de velocidad en los pases, y ahí les hemos puesto las cosas fáciles a Australia”, sostuvo el técnico.

“No hemos hecho un gran partido, aunque ellos han tenido sólo una ocasión: su gol, que llegó en un penalti que les hemos regalado. No quiero decir mucho porque van a sonar a excusas. Creo que les hemos dejado jugar y ellos han ralentizado el juego. Nos ha faltado velocidad y coordinación en nuestra dimensión ofensiva”, explicó Deschamps.

El preparador galo negó, además, que el pobre partido de los suyos sea debido a la bisoñez de su equipo, que hoy salió de inicio con una temprana media de edad de 24,5 años.

“No es por la juventud”, dijo, categórico, Deschamps. “Si no se cuenta el partido de hoy, en las últimas cuatro Copas del Mundo Francia solo ha ganado su primer partido en una ocasión. Australia no es un equipo europeo, pero eso no significa que no tenga calidad. Un Mundial es un Mundial, y aquí todos los partidos son difíciles”, indicó.

"Sin embargo, podemos hacerlo mejor y tenemos que hacerlo mejor", expresó el técnico.