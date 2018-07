Deschamps: “Es una victoria merecida, hemos sido superiores”

Nizhny Novgorod (Rusia), 6 jul (EFE).- El seleccionador francés Didier Deschamps aseguró este viernes que el conjunto ‘bleu’ accedió con merecimiento a las semifinales del Mundial de Rusia tras haber vencido, por 2-0, a la escuadra de Uruguay en Nizhny Novgorod.

“Creo que es una victoria merecida considerando el partido que hemos hecho. Hemos sido superiores a ellos y hemos tenido más control que en el último partido (ante Argentina), especialmente en la segunda parte”, valoró Didier Deschamps en rueda de prensa.

El técnico francés felicitó a sus pupilos por haber superado otra prueba “difícil”, ante un rival que habitualmente “no encaja muchos goles”. “Creo que a pesar de nuestra juventud, que no es necesariamente algo malo, hemos evolucionado bien”, dijo Deschamps.

Preguntado por la posibilidad de que Francia consiga su segundo título mundialista, tras el logrado como anfitrión en 1998, el preparador de Bayona, de 49 años, remarcó que hasta ahora solo han demostrado que tiene “potencial para llegar a semifinales”.

“El resto lo veremos”, apostilló antes de afirmar que no tiene “ninguna preferencia” entre la selección de Brasil y la de Bélgica.

Sí se extendió más a la hora de comentar el crecimiento de su equipo. “Estamos jugando a un alto nivel. Creo que desde el partido ante Argentina (en octavos de final) incrementamos nuestro nivel. Hoy hemos controlado mejor el partido, sobre todo en la segunda parte, y no les hemos dado oportunidades. Lo importante es no darle oportunidades al adversario para marcar goles”, indicó.

“En cuanto a la intensidad”, prosiguió, “los duelos han sido duros. Los uruguayos lo llevan en la sangre, en su ADN, pero nosotros también”.

“Orgulloso” y “feliz” por el pase a semifinales, Didier Deschamps reconoció que “los aficionados franceses quieren volver a ganar”. Esa misma ilusión es compartida por los jugadores y el técnico.

“Debemos ser ambiciosos. Yo soy así, esa es mi personalidad. Así era yo de jugador y no voy a cambiar ahora. Dentro del equipo también hay jugadores con espíritu de competición que están dispuestos a darlo todo. Sin tener un espíritu fuerte, un equipo no puede tener buenos resultados a nivel internacional”, sostuvo.

Durante su exposición ante los medios de comunicación, Didier Deschamps también elogió a los dos goleadores del choque, el madridista Raphael Varane y el colchonero Antoine Griezmann.

Del central del Real Madrid valoró su crecimiento en los cuatro últimos años y su capacidad de superación “en momentos complicados”.

Del atacante del Atlético de Madrid, por su parte, destacó su incidencia en el juego y su aportación en las jugadas de estrategia.

El técnico galo también alabó a Olivier Giroud, pese a su falta de acierto en el Mundial de Rusia, en el que aún no ha marcado gol alguno.

“Desempeña un papel muy importante en nuestro juego. Es un jugador fundamental. Si hubiera podido marcar, estaría muy contento, pero es muy generoso. Hizo un pase decisivo a Kylian Mbappé en el último partido. Además, no se queja. A lo mejor no siempre tiene este lado estético impresionante, pero el equipo le necesita aunque no marque. Le necesitamos en ataque y es fundamental a nivel defensivo para el equilibrio del equipo”, señaló. EFE