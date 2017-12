Desconoce Fiscal órdenes de aprehensión contra inspectores

La fiscal general Ruth Medina Alemán dijo desconocer que existan órdenes de aprehensión contra personal de la Dirección Municipal de Inspección, esto tras las declaraciones que hiciera el juez administrativo municipal Ernesto Aguilar sobre un operativo contra una ventana clandestina.

En días pasados el recién nombrado titular del Juzgado Cívico y Administrativo dio a conocer que desde hace un par de semanas el Departamento Jurídico del Ayuntamiento da seguimiento a un caso que implica a tres inspectores municipales que tenían orden de aprehensión en su contra por ingresar a un domicilio particular que tenía reporte de ser una ventana clandestina.

Al respecto la fiscal indicó que no se tiene constancia alguna de dichas órdenes de aprehensión, por lo que habrá de reunirse con el juez municipal a fin de aclarar este tema ya que no debería haber ningún tipo de acusación de esta índole contra funcionarios municipales; “las labores contra ventanas clandestinas no pueden ser obstruidas. Desconozco que existan esas órdenes”.

Medina Alemán mencionó que a pesar de que el tema de las ventanas clandestinas es atribución propia de la Secretaría de Seguridad Pública y los Ministerios Públicos, la Fiscalía General del Estado está a favor de que se dé seguimiento a los operativos que encabezan las autoridades municipales la ser la primera instancia de atención al ciudadano, por lo que se revisará esta controversia.

Por otra parte la entrevistada indicó que se le da puntual seguimiento a las órdenes de aprehensión relacionadas a los feminicidios y adelantó que recientemente se cumplió con una de ellas por parte de autoridades de otro estado, por lo que se concretó el arresto de una persona acusada en Durango; “el presunto homicida ya está resguardado y pronto se trasladará al estado”, dijo.